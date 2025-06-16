https://ria.ru/20250616/tasnim-2023207393.html

Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim

Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim - РИА Новости, 16.06.2025

Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim

ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:40:00+03:00

2025-06-16T20:40:00+03:00

2025-06-16T20:43:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

f-35

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim."ПВО ВС Ирана сбила еще один истребитель F-35 над Тебризом", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/iran-2023199277.html

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, f-35, иран, израиль, тебриз