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Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim
Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim - РИА Новости, 16.06.2025
Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim
ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:40:00+03:00
2025-06-16T20:40:00+03:00
2025-06-16T20:43:00+03:00
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обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны, сообщает агентство Tasnim."ПВО ВС Ирана сбила еще один истребитель F-35 над Тебризом", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, f-35, иран, израиль, тебриз
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, F-35, Иран, Израиль, Тебриз
Иран уничтожил четвертый израильский F-35, пишет Tasnim
Tasnim: Иран уничтожил четвертый израильский истребитель F-35