https://ria.ru/20250616/svr-2023140968.html

СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море

СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море - РИА Новости, 16.06.2025

СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море

Один из сценариев украинско-британской подрывной акции против России заключается в том, чтобы инсценировать обнаружение и вылов в Балтийском море якорных мин... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:59:00+03:00

2025-06-16T14:59:00+03:00

2025-06-16T15:00:00+03:00

россия

балтийское море

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из сценариев украинско-британской подрывной акции против России заключается в том, чтобы инсценировать обнаружение и вылов в Балтийском море якорных мин российского производства и обвинить РФ в планах диверсий, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023136896.html

россия

балтийское море

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2025

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россия, балтийское море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)