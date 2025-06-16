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СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море
СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море - РИА Новости, 16.06.2025
СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море
Один из сценариев украинско-британской подрывной акции против России заключается в том, чтобы инсценировать обнаружение и вылов в Балтийском море якорных мин... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:59:00+03:00
2025-06-16T14:59:00+03:00
2025-06-16T15:00:00+03:00
россия
балтийское море
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Один из сценариев украинско-британской подрывной акции против России заключается в том, чтобы инсценировать обнаружение и вылов в Балтийском море якорных мин российского производства и обвинить РФ в планах диверсий, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250616/provokatsii-2023136896.html
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россия, балтийское море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Балтийское море, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР назвала один из сценариев провокации против России в Балтийском море
СВР: Киев и Лондон могут инсценировать вылов якорных мин в Балтийском море