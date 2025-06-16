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Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
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14:43 16.06.2025 (обновлено: 15:09 16.06.2025) дополняется ...
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Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:43:00+03:00
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в мире
киев
лондон
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.
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в мире, киев, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Лондон, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР

СВР: Украина и Британия хотят сорвать переговоры России и США

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.
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В миреКиевЛондонРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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