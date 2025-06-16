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Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:43:00+03:00
2025-06-16T14:43:00+03:00
2025-06-16T15:09:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Лондон, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
СВР: Украина и Британия хотят сорвать переговоры России и США