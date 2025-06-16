https://ria.ru/20250616/svr-2023135645.html

Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР

Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025

Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР

Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:43:00+03:00

2025-06-16T14:43:00+03:00

2025-06-16T15:09:00+03:00

в мире

киев

лондон

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киев и Лондон стремятся к эскалации украинского конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, лондон, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)