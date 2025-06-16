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СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР
Руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:43:00+03:00
2025-06-16T14:43:00+03:00
2025-06-16T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.По данным спецслужбы, режим Владимира Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте намерен "наращивать диверсионную и террористическую активность против России"."СБУ и Главному управлению разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций", - говорится в сообщении.
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР
СВР: СБУ попытается подготовить ряд кровавых провокаций против России