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СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 16.06.2025 (обновлено: 14:53 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/svr-2023135555.html
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР
Руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:43:00+03:00
2025-06-16T14:53:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
служба безопасности украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.По данным спецслужбы, режим Владимира Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте намерен "наращивать диверсионную и террористическую активность против России"."СБУ и Главному управлению разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины, владимир зеленский, украина, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире
СБУ попытается подготовить ряд провокаций против России, заявила СВР

СВР: СБУ попытается подготовить ряд кровавых провокаций против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным спецслужбы, режим Владимира Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте намерен "наращивать диверсионную и террористическую активность против России".
"СБУ и Главному управлению разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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