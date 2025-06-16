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Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР
Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР
Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:38:00+03:00
2025-06-16T14:38:00+03:00
2025-06-16T15:02:00+03:00
украина
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР
СВР: украинские спецслужбы наиболее тесно сотрудничают с британской разведкой