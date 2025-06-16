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Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР

Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025

Украина тесно сотрудничает с британской разведкой, заявили в СВР

Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:38:00+03:00

2025-06-16T14:38:00+03:00

2025-06-16T15:02:00+03:00

украина

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании. Подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме. Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура", - говорится в релизе.

украина

великобритания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире