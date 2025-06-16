https://ria.ru/20250616/svo-2023094551.html
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов - РИА Новости, 16.06.2025
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов, три квадрокоптера, десятки военных раций, 200 маскировочных сетей, сообщил в соцсети... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:17:00+03:00
2025-06-16T12:17:00+03:00
2025-06-16T12:17:00+03:00
надежные люди
сво
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728927713_0:173:3082:1907_1920x0_80_0_0_0972028777180669ad3d58c1df00e7e9.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов, три квадрокоптера, десятки военных раций, 200 маскировочных сетей, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся из 20-й поездки в зону проведения специальной военной операции. В этот раз в гуманитарном конвое приняли также участие глава Пестовского округа Елена Поварова и Любытинского округа Андрей Устинов. Сначала они побывали в Брянской области, затем в Курской, где встретились сразу с тремя подразделениями. Далее гуманитарный конвой передал помощь подразделениям Северодонецка и Рубежного. "Передали два мотоцикла "Эндуро" и видавший виды УАЗ "буханку", которую тащили на жесткой сцепке… Посетили и наших, новгородский полк, передав бойцам пять мотоциклов, три из которых – новенькие, а также автомобиль "Нива"… В итоге нам удалось доставить 13 единиц техники, три квадрокоптера, десятки военных раций, километры проводов, генераторы и многое другое", - сообщил Виноградов. Он отметил, что в этот раз было передано более 200 маскировочных сетей, а также крепеж и стройматериалы. По словам Виноградова, помощь помогли собрать жители Любытинского, Пестовского и Хвойнинского округов Новгородской области. Пестовский детский сад "Полянка" передал посылки и письма для бойцов. Оказали помощь и местные предприниматели, а также депутат обдумы Александр Федоровский.
https://ria.ru/20250616/trutnev-2023092140.html
https://ria.ru/20250612/mototsikly-2022540527.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728927713_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_e088472223e0165579858c808f0bd5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, новгородская область
Надежные люди, СВО, Новгородская область
Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов
Жители Новгородской области передали в зону СВО 13 машин и мотоциклов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов, три квадрокоптера, десятки военных раций, 200 маскировочных сетей, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что вернулся из 20-й поездки в зону проведения специальной военной операции. В этот раз в гуманитарном конвое приняли также участие глава Пестовского округа Елена Поварова и Любытинского округа Андрей Устинов. Сначала они побывали в Брянской области, затем в Курской, где встретились сразу с тремя подразделениями. Далее гуманитарный конвой передал помощь подразделениям Северодонецка и Рубежного.
"Передали два мотоцикла "Эндуро" и видавший виды УАЗ "буханку", которую тащили на жесткой сцепке… Посетили и наших, новгородский полк, передав бойцам пять мотоциклов, три из которых – новенькие, а также автомобиль "Нива"… В итоге нам удалось доставить 13 единиц техники, три квадрокоптера, десятки военных раций, километры проводов, генераторы и многое другое", - сообщил Виноградов.
Он отметил, что в этот раз было передано более 200 маскировочных сетей, а также крепеж и стройматериалы.
По словам Виноградова, помощь помогли собрать жители Любытинского, Пестовского и Хвойнинского округов Новгородской области. Пестовский детский сад "Полянка" передал посылки и письма для бойцов. Оказали помощь и местные предприниматели, а также депутат обдумы Александр Федоровский.