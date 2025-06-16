https://ria.ru/20250616/svo-2023094551.html

Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов

Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов - РИА Новости, 16.06.2025

Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов

Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов, три квадрокоптера, десятки военных раций, 200 маскировочных сетей, сообщил в соцсети... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:17:00+03:00

2025-06-16T12:17:00+03:00

2025-06-16T12:17:00+03:00

надежные люди

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Жители Новгородской области передали бойцам СВО 13 машин и мотоциклов, три квадрокоптера, десятки военных раций, 200 маскировочных сетей, сообщил в соцсети "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что вернулся из 20-й поездки в зону проведения специальной военной операции. В этот раз в гуманитарном конвое приняли также участие глава Пестовского округа Елена Поварова и Любытинского округа Андрей Устинов. Сначала они побывали в Брянской области, затем в Курской, где встретились сразу с тремя подразделениями. Далее гуманитарный конвой передал помощь подразделениям Северодонецка и Рубежного. "Передали два мотоцикла "Эндуро" и видавший виды УАЗ "буханку", которую тащили на жесткой сцепке… Посетили и наших, новгородский полк, передав бойцам пять мотоциклов, три из которых – новенькие, а также автомобиль "Нива"… В итоге нам удалось доставить 13 единиц техники, три квадрокоптера, десятки военных раций, километры проводов, генераторы и многое другое", - сообщил Виноградов. Он отметил, что в этот раз было передано более 200 маскировочных сетей, а также крепеж и стройматериалы. По словам Виноградова, помощь помогли собрать жители Любытинского, Пестовского и Хвойнинского округов Новгородской области. Пестовский детский сад "Полянка" передал посылки и письма для бойцов. Оказали помощь и местные предприниматели, а также депутат обдумы Александр Федоровский.

https://ria.ru/20250616/trutnev-2023092140.html

https://ria.ru/20250612/mototsikly-2022540527.html

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сво, новгородская область