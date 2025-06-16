https://ria.ru/20250616/svitki-2022078928.html

"Искать нужно в Египте". Что прочли в свитках Мертвого моря

"Искать нужно в Египте". Что прочли в свитках Мертвого моря - РИА Новости, 16.06.2025

"Искать нужно в Египте". Что прочли в свитках Мертвого моря

Исследователи определили точную датировку свитков Мертвого моря — рукописей, которые навсегда разделили библеистику на до и после. Помог ученым искусственный... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:04:00+03:00

религия

иерусалим

египет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи определили точную датировку свитков Мертвого моря — рукописей, которые навсегда разделили библеистику на до и после. Помог ученым искусственный интеллект. О том, удастся ли новым технологиям дать ответ на главный вопрос, скрытый в легендарных артефактах, — в материале РИА Новости."Последствия глубоки"Пожалуй, найдется немного открытий, которые потрясли мир так сильно, как находка в Кумране. В 1947 году 15-летний бедуин Мухаммед ад-Дин пас коз в окрестностях этой пустыни близ Мертвого моря. Одно из животных потерялось. Во время поисков мальчик набрел на пещеру, где лежало несколько глиняных кувшинов с почти истлевшими свитками.Более двух тысяч лет в песках покоились эти свитки — написанные на иврите, арамейском и греческом фрагменты из Танаха (Пятикнижия Моисеева), ветхозаветные апокрифы и тексты, ранее не известные науке.Анализ артефактов заставил по-новому взглянуть на историю иудаизма и возникновение христианства. Специалисты по сей день трудятся над расшифровкой текстов. Вот и международная команда из Гронингенского университета решила попытать счастья.Ученые работали лишь с двумя небольшими фрагментами свитков, но понадобилось более десяти лет на то, чтобы свести воедино все данные. Под конец пришлось даже задействовать технологии ИИ. Специально разработанная программа сопоставила состав чернил, форму букв и материал пергамента. И вынесла вердикт: образцы относятся к середине II века до н. э.Любопытно, что ранее многочисленные палеографические и радиоуглеродные экспертизы (проведенные, что важно, людьми) давали точно такой же результат с погрешностью в 30-50 лет."Последствия глубоки, — заметил один из авторов исследования, доцент кафедры искусственного интеллекта в Гронингене Маруф Дали. — Теперь <…> ученые могут вернуться к давним вопросам о том, когда распространялись те или иные библейские тексты и как эти надписи связаны с политическими и культурными сдвигами в Древней Иудее".Опробованный метод, по словам его коллег, можно применить и к другим рукописям Кумрана. Тем более среди них есть такие, которые до сих пор настоящая загадка.Развернули и ужаснулисьВ марте 1953-го в одной из пещер у Мертвого моря французский археолог Анри де Контенсон наткнулся на нечто неординарное. "Прямо у входа <…> справа, — писал он, — был нерасчищенный участок. Там лежали два больших позеленевших предмета. Это было просто невероятно. Я никогда не видел ничего похожего".Оказалось, это медные цилиндры, на внутренней стороне которых — текст. Прочесть его не смогли: за прошедшие века металл сильно истончился. Разверни тубусы — и они бы тут же рассыпались. Находки отправили в иерусалимский музей Рокфеллера. Тамошние лингвисты распознали едва различимые слова "зарыто", "копай", "золото" и "серебро".В 1956 году цилиндры распилили на узкие полоски и наконец прочли. "В большой цистерне, — говорилось там, — что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу, спрятано 900 талантов золота. В цистерне под стеной с восточной стороны — 600 серебряных слитков. <…> У великой реки спрятаны 12 талантов золота. <…> В могиле пророка за бортиком в южном углу под второй колонной сосуд с золотыми фигурками и украшениями".В общей сложности сообщалось о 65 тайниках с огромным количеством золота и серебра (1285 и 666 талантов соответственно). В одном еврейском таланте — приблизительно 35 килограммов. Так что сокровища нешуточные.Злая ирония судьбыЧьи они? А главное — где их искать? Пока одни гадали и высказывали предположения, английский археолог Джон Аллегро от слов перешел к действиям. Он не сомневался, что в документе перечисляются легендарные сокровища Иерусалимского храма.В Библии приводится подробное описание убранства этого святилища: "И построил Соломон храм. <…> И обложил стены храма внутри кедровыми досками. <…> И обложил Соломон храм внутри чистым золотом".В 70 году нашей эры храм, как и весь город, разрушили до основания римляне. Они вывезли оттуда немало священной утвари. Однако, писал свидетель этого, древнееврейский историк Иосиф Флавий, часть драгоценностей удалось спрятать.Но вот загвоздка: тайники разбросаны по окрестностям всего Иерусалима. Аллегро организовал сразу несколько экспедиций, копал как у столицы Земли обетованной, так и в Кумране. И все безуспешно.Злая ирония: в 1988-м, незадолго до смерти археолога, недалеко от той самой пещеры, где лежали медные свитки, откопали старинный кувшин. Сперва решили, что это долгожданная награда. Но сосуд оказался пустым. Более того, изготовленным в позднейшую эпоху.В шаге от успехаВ 1962 году соотечественник Аллегро Роберт Фезер более тщательно изучил медные свитки. И выдвинул вовсе экзотическую гипотезу — искать следует в Египте. По его мнению, в артефакте пересказывается древнее иудейское предание о египетском плене и исходе.Следуя этой трактовке, "великая река", упомянутая в рукописи, — это Нил, а "пророк" — фараон. Даже понятно, какой именно: в манускрипте была анаграмма из греческих букв ХНТХ. Речь явно об Эхнатоне, рассудил Фезер.Годом позже ученый отправился к гробнице фараона в Амарне и нашел там "бортик в южном углу", а за ним — колонны. У основания одной был зарыт маленький кувшин с золотыми фигурками и слитками. Все сходилось. Только вот власти страны категорически отказались давать разрешение на раскопки.В последующие годы родилось еще несколько гипотез о том, где таятся сокровища Иерусалимского храма. Одни полагали, что все давным-давно разграбили римляне. Другие утверждали, что предание о богатствах не более чем вымысел. Кто знает, быть может, специалисты из Гронингена когда-нибудь доберутся и до медных свитков. И тогда мир наконец узнает главную тайну Кумрана.

https://ria.ru/20250610/nakhodka-2021340375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, египет, аналитика - религия и мировоззрение