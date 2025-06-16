https://ria.ru/20250616/sud-2023156291.html

Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей

Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей - РИА Новости, 16.06.2025

Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей

Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:21:00+03:00

2025-06-16T16:21:00+03:00

2025-06-16T16:21:00+03:00

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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном суде нидерландской столицы 2 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра. В середине апреля Окружной суд Амстердама сообщил агентству, что продлил на 90 дней срок содержания под стражей украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта. "Первое публичное слушание по уголовному делу состоится 2 июля", - сообщил Бурстра в понедельник. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел. На прошлой неделе телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.

https://ria.ru/20250610/vsu-2022131350.html

https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, амстердам, украина, нидерланды