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Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей - РИА Новости, 16.06.2025
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16:21 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/sud-2023156291.html
Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей
Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей - РИА Новости, 16.06.2025
Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей
Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:21:00+03:00
2025-06-16T16:21:00+03:00
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном суде нидерландской столицы 2 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра. В середине апреля Окружной суд Амстердама сообщил агентству, что продлил на 90 дней срок содержания под стражей украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта. "Первое публичное слушание по уголовному делу состоится 2 июля", - сообщил Бурстра в понедельник. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел. На прошлой неделе телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.
https://ria.ru/20250610/vsu-2022131350.html
https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html
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в мире, амстердам, украина, нидерланды
В мире, Амстердам, Украина, Нидерланды
Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей

Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей с ножом

© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном суде нидерландской столицы 2 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.
В середине апреля Окружной суд Амстердама сообщил агентству, что продлил на 90 дней срок содержания под стражей украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта.
Напавший на людей с ножом в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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"Первое публичное слушание по уголовному делу состоится 2 июля", - сообщил Бурстра в понедельник.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.
Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
На прошлой неделе телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.
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