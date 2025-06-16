Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей
Суд в Амстердаме 2 июля заслушает дело украинца, напавшего на людей с ножом
© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу в отношении украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта, состоится в Окружном суде нидерландской столицы 2 июля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.
В середине апреля Окружной суд Амстердама сообщил агентству, что продлил на 90 дней срок содержания под стражей украинца, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре Амстердама в конце марта.
"Первое публичное слушание по уголовному делу состоится 2 июля", - сообщил Бурстра в понедельник.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.
Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
На прошлой неделе телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.