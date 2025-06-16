Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/sud-2023129761.html
Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы
Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.06.2025
Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, около суток участвовавших во вторжении в Курскую область в 2024... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:28:00+03:00
2025-06-16T14:28:00+03:00
происшествия
россия
курская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, около суток участвовавших во вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 145-го батальона 116-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Максима Емельянова и Виталия Назаренко. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что 20 октября 2024 года Емельянов и Назаренко в составе сводной группы незаконно пересекли на гусеничном бронетранспортере государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Несколько часов они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских воинских подразделений, запугивали людей. В тот же день вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена. "Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250616/sud-2023076451.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, украина
Происшествия, Россия, Курская область, Украина
Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы

Военный суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам заключения

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, около суток участвовавших во вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 145-го батальона 116-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Максима Емельянова и Виталия Назаренко. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что 20 октября 2024 года Емельянов и Назаренко в составе сводной группы незаконно пересекли на гусеничном бронетранспортере государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Несколько часов они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских воинских подразделений, запугивали людей.
В тот же день вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.
"Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Суд - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Ростове-на-Дону военнослужащего нацбата* приговорили к 13 годам тюрьмы
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияРоссияКурская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала