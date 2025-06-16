https://ria.ru/20250616/sud-2023129761.html

Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы

Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.06.2025

Суд приговорил двух украинских боевиков к 16 годам тюрьмы

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, около суток участвовавших во вторжении в Курскую область в 2024... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:28:00+03:00

2025-06-16T14:28:00+03:00

2025-06-16T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, около суток участвовавших во вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 145-го батальона 116-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Максима Емельянова и Виталия Назаренко. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что 20 октября 2024 года Емельянов и Назаренко в составе сводной группы незаконно пересекли на гусеничном бронетранспортере государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Несколько часов они блокировали населенный пункт, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских воинских подразделений, запугивали людей. В тот же день вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена. "Суд приговорил каждого из осужденных к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250616/sud-2023076451.html

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происшествия, россия, курская область, украина