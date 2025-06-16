"Стратегический автогол": на Западе поняли, где проигрывают России
Unherd: Запад проигрывает России в искусстве стратегии
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны проиграли стратегическую гонку России, Китаю и Ирану, пишет Unherd.
"Отсутствие стратегического мышления — одна из важнейших причин упадка Запада. И главный стратегический автогол — это сближение Китая, России и Ирана. Эти страны не образуют альянса в западном понимании. Однако они сплочены важнейшей стратегической целью: обрести независимость от западного принуждения", — говорится в материале.
Издание подчеркнуло, что все западные санкции, запреты, войны — открытые и опосредованные — возымели эффект, откровенно противоположный ожидаемому.
"Некоторые из этих шагов — в частности, санкции — провалились тактически. Россия опередила Запад по росту и перевела свою экономику на военные рельсы, и в результате европейцы за ней еле поспевают. Но еще серьезнее оказались стратегические просчеты. В частности, финансовые санкции убедили Китай и Россию разработать совместную платежную систему", — отмечается в статье.
Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, отмечал в феврале в интервью РИА Новости посол Росии в Бразилии Алексей Лабецкий.
Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.