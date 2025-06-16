https://ria.ru/20250616/strategiya-2023179602.html

"Стратегический автогол": на Западе поняли, где проигрывают России

"Стратегический автогол": на Западе поняли, где проигрывают России - РИА Новости, 16.06.2025

"Стратегический автогол": на Западе поняли, где проигрывают России

Западные страны проиграли стратегическую гонку России, Китаю и Ирану, пишет Unherd. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:13:00+03:00

2025-06-16T18:13:00+03:00

2025-06-16T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Западные страны проиграли стратегическую гонку России, Китаю и Ирану, пишет Unherd."Отсутствие стратегического мышления — одна из важнейших причин упадка Запада. И главный стратегический автогол — это сближение Китая, России и Ирана. Эти страны не образуют альянса в западном понимании. Однако они сплочены важнейшей стратегической целью: обрести независимость от западного принуждения", — говорится в материале.Издание подчеркнуло, что все западные санкции, запреты, войны — открытые и опосредованные — возымели эффект, откровенно противоположный ожидаемому."Некоторые из этих шагов — в частности, санкции — провалились тактически. Россия опередила Запад по росту и перевела свою экономику на военные рельсы, и в результате европейцы за ней еле поспевают. Но еще серьезнее оказались стратегические просчеты. В частности, финансовые санкции убедили Китай и Россию разработать совместную платежную систему", — отмечается в статье.Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, отмечал в феврале в интервью РИА Новости посол Росии в Бразилии Алексей Лабецкий.Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250614/pushkov-2022790736.html

https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022136941.html

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