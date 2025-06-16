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США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств

США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств - РИА Новости, 16.06.2025

США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств

США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", — говорится в сообщении на сайте министерства. В апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.

https://ria.ru/20250614/otnosheniya-2022851130.html

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