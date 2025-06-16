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США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств - РИА Новости, 16.06.2025
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15:51 16.06.2025 (обновлено: 16:35 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ssha-2023152488.html
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств - РИА Новости, 16.06.2025
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:51:00+03:00
2025-06-16T16:35:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
мария захарова
москва
в мире
дмитрий полянский
оон
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", — говорится в сообщении на сайте министерства. В апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.
https://ria.ru/20250614/otnosheniya-2022851130.html
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россия, вашингтон (штат), мария захарова, москва, в мире, дмитрий полянский, оон, сша
Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Москва, В мире, Дмитрий Полянский, ООН, США
США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств

Захарова: США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", — говорится в сообщении на сайте министерства.
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В апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:
  • бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий;
  • осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.
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РоссияВашингтон (штат)Мария ЗахароваМоскваВ миреДмитрий ПолянскийООНСША
 
 
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