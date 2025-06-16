https://ria.ru/20250616/ssha-2023079750.html

Ряд военных авиазаправщиков вылетели из США

Ряд военных авиазаправщиков вылетели из США - РИА Новости, 16.06.2025

Ряд военных авиазаправщиков вылетели из США

Ряд военных авиазаправщиков классов KC-135 и KC-46 вылетели из США в направлении британских островов, выяснило РИА Новости на основе открытых данных сервиса... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:31:00+03:00

2025-06-16T11:31:00+03:00

2025-06-16T11:31:00+03:00

в мире

сша

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ряд военных авиазаправщиков классов KC-135 и KC-46 вылетели из США в направлении британских островов, выяснило РИА Новости на основе открытых данных сервиса Flightradar. По данным ресурса, американский Boeing KC-46A Pegasus находится на подлете к югу Великобритании, другое судно того же типа недавно вылетело из Нью-Джерси и сейчас с востока пролетает территорию Канады в направлении северной Атлантики. При этом Boeing KC-135 пару минут назад приземлился в шотландском аэропорту Глазго. Ранее журнал Military Watch сообщил, что воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана.

https://ria.ru/20250615/ssha-2023010220.html

сша

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2025

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в мире, сша, обострение конфликта между израилем и ираном