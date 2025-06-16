США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News
CBS News: США не участвуют в односторонних ударах Израиля по Ирану
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированный источник.
"США по-прежнему привержены дипломатическому решению иранской ядерной проблемы", - говорится в директиве для посольств.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран располагает данными, согласно которым США поддерживали Израиль в атаке на Исламскую Республику.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.