https://ria.ru/20250616/ssha-2023061766.html

США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News

США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News - РИА Новости, 16.06.2025

США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News

Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:24:00+03:00

2025-06-16T10:24:00+03:00

2025-06-16T10:47:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

государственный департамент сша

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированный источник. В депеше с грифом All Diplomatic and Consular Posts (ALDAC, Все дипломатические и консульские учреждения) госдеп также просит дипломатов отметить, что США не предоставляют Израилю помощь в виде топливозаправочной авиации. "США по-прежнему привержены дипломатическому решению иранской ядерной проблемы", - говорится в директиве для посольств. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран располагает данными, согласно которым США поддерживали Израиль в атаке на Исламскую Республику. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.

https://ria.ru/20250616/mehr-2023053138.html

https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, государственный департамент сша, обострение конфликта между израилем и ираном