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США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News - РИА Новости, 16.06.2025
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10:24 16.06.2025 (обновлено: 10:47 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ssha-2023061766.html
США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News
США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News - РИА Новости, 16.06.2025
США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News
Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:24:00+03:00
2025-06-16T10:47:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
государственный департамент сша
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированный источник. В депеше с грифом All Diplomatic and Consular Posts (ALDAC, Все дипломатические и консульские учреждения) госдеп также просит дипломатов отметить, что США не предоставляют Израилю помощь в виде топливозаправочной авиации. "США по-прежнему привержены дипломатическому решению иранской ядерной проблемы", - говорится в директиве для посольств. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран располагает данными, согласно которым США поддерживали Израиль в атаке на Исламскую Республику. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.
https://ria.ru/20250616/mehr-2023053138.html
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в мире, израиль, иран, сша, государственный департамент сша, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, США, Государственный департамент США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, пишут CBS News

CBS News: США не участвуют в односторонних ударах Израиля по Ирану

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдепартамент разослал в американские посольства по всему миру циркуляр с заданием донести до иностранных правительств информацию о том, что США не участвуют в "односторонних ударах" Израиля по Ирану, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированный источник.
В депеше с грифом All Diplomatic and Consular Posts (ALDAC, Все дипломатические и консульские учреждения) госдеп также просит дипломатов отметить, что США не предоставляют Израилю помощь в виде топливозаправочной авиации.
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Вчера, 09:33
"США по-прежнему привержены дипломатическому решению иранской ядерной проблемы", - говорится в директиве для посольств.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран располагает данными, согласно которым США поддерживали Израиль в атаке на Исламскую Республику.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреИзраильИранСШАГосударственный департамент СШАОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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