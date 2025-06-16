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Юрист раскрыл, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Юрист раскрыл, когда банк может списать деньги без согласия клиента - РИА Новости, 16.06.2025
Юрист раскрыл, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда, а также в соответствии с договором между финансовой организацией и клиентом и в других... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:18:00+03:00
2025-06-16T03:18:00+03:00
2025-06-16T03:18:00+03:00
экономика
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда, а также в соответствии с договором между финансовой организацией и клиентом и в других установленных законом случаях. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Основания для списания средств со счета описаны в статье 854 Гражданского кодекса РФ. В частности, деньги могут быть списаны по решению суда."Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту", — отметил специалист.Также средства могут быть списаны и в других случаях. Например, при взыскании задолженностей по налогам, лизинговым, таможенным и арендным платежам по договору проката. Но для этого необходимо документальное обоснование, заключил он.
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экономика, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Юрист раскрыл, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Декан Виноградов: банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда