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Спецоперация, 16 июня: Россия передала Киеву 6060 тел офицеров и солдат ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023205723.html
Спецоперация, 16 июня: Россия передала Киеву 6060 тел офицеров и солдат ВСУ
Спецоперация, 16 июня: Россия передала Киеву 6060 тел офицеров и солдат ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
Спецоперация, 16 июня: Россия передала Киеву 6060 тел офицеров и солдат ВСУ
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в понедельник, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:25:00+03:00
2025-06-16T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
владислав косиняк-камыш
владимир мединский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в понедельник, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине 6060 тел офицеров и солдат ВСУ. По его словам, в ответ РФ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Как уточнили в Минобороны РФ, в понедельник Украине были переданы 1248 тел, а РФ получила 51 тело. При этом Россия готова передать ещё 2239 тел украинских военнослужащих, заявили в министерстве. Потери ВСУ растут Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник, российские группировки, участвующие в спецоперации, продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские войска потеряли за сутки до 1320 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, восьми орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции и девять складов боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа. Изощрённые провокации В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Киев на фоне проблем в тылу и на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, в частности, совместно с европейскими странами готовятся изощрённые провокации. В российской спецслужбе рассказали, что наиболее тесное сотрудничество при подготовке подрывных акций украинские спецорганы наладили с британскими. Стандартная схема заключается в подготовке британской стороной операций, которые затем исполняют сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура. В частности, по этой схеме были разработаны теракты на железной дороге в Курской и Брянской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня. Чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс и добиться эскалации конфликта, Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США, в проведении которой хотят обвинить Россию. Торпеды советского/российского производства украинская сторона уже передала британской. "Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - рассказали в пресс-бюро. Другой сценарий подразумевает совместный с подельниками из североевропейских стран "вылов" в Балтийском море якорных мин российского производства и обвинение РФ в попытках устроить диверсии на международном морском пути. Раскаялся ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Согласно сообщению, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ. В видеоролике, опубликованном российской спецслужбой, задержанный признался, что был завербован СБУ в августе 2024 года и собирался взорвать машину сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа. Кроме того, он сказал, что раскаивается и призвал не вестись на провокации СБУ. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в понедельник украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в этом городе в ДНР. Строго выполняем В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что рассчитывают на продолжение переговорного процесса в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точной даты новой встречи пока нет. Предложений о выборе другой площадки для переговоров РФ и Украины, по его словам, также пока не поступало. Позднее с Эрдоганом созвонился российский президент Владимир Путин. Он заявил турецкому коллеге, что Россия строго выполняет договорённости с Киевом по итогам второго раунда переговоров, а также выразил ему признательность за содействие прямым переговорам. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в канадском Кананаскисе в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) подсчитал, что Евросоюз впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года. Из-за того, что Штаты в этот период не предоставили никакой новой помощи, общий объём их военной помощи остался на уровне 65 миллиардов евро, в то время как Европейский вклад возрос до 72 миллиардов евро. Польша, Европа и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в связи с этим в Польше набирает всё больше сторонников лозунг "Это не наша война". В то же время Косиняк-Камыш напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под польским Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше. Конфликт с главкомом Агентство РБК-Украина сообщило, что отставка Михаила Драпатого с должности командующего сухопутными войсками Украины могла быть вызвана с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Назначенный Киевом глава запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о пожаре на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье. Нацполиция Украины сообщила о разоблачении схемы уклонения от мобилизации. В Кировоградской области руководство медицинских учреждений за взятки помогало установить фиктивные диагнозы, с которыми можно стать непригодными для службы в ВСУ. При этом для придания большей правдоподобности, подыскивали действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ.
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021850534.html
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россия, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, владислав косиняк-камыш , владимир мединский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире

Спецоперация, 16 июня: Россия передала Киеву 6060 тел офицеров и солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в понедельник, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине 6060 тел офицеров и солдат ВСУ.
По его словам, в ответ РФ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.
Как уточнили в Минобороны РФ, в понедельник Украине были переданы 1248 тел, а РФ получила 51 тело. При этом Россия готова передать ещё 2239 тел украинских военнослужащих, заявили в министерстве.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2025

Потери ВСУ растут

Согласно сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник, российские группировки, участвующие в спецоперации, продвинулись в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции. Украинские войска потеряли за сутки до 1320 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, восьми орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции и девять складов боеприпасов и материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, учебному центру ВСУ, радиолокационным станциям ПВО, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, складам боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Украинские военные в Стамбуле не хотели воевать, заявил Мединский
9 июня, 18:00

Изощрённые провокации

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Киев на фоне проблем в тылу и на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, в частности, совместно с европейскими странами готовятся изощрённые провокации.
В российской спецслужбе рассказали, что наиболее тесное сотрудничество при подготовке подрывных акций украинские спецорганы наладили с британскими. Стандартная схема заключается в подготовке британской стороной операций, которые затем исполняют сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура. В частности, по этой схеме были разработаны теракты на железной дороге в Курской и Брянской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня.
Чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс и добиться эскалации конфликта, Киев и Лондон готовят на Балтике торпедную атаку на ВМС США, в проведении которой хотят обвинить Россию. Торпеды советского/российского производства украинская сторона уже передала британской.
"Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - рассказали в пресс-бюро.
Другой сценарий подразумевает совместный с подельниками из североевропейских стран "вылов" в Балтийском море якорных мин российского производства и обвинение РФ в попытках устроить диверсии на международном морском пути.
Уничтожение Геранями пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
Вчера, 14:10

Раскаялся

ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Согласно сообщению, он изъял из схрона самодельное взрывное устройство с 1,25 килограмма взрывчатки С-4 и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников областной администрации. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном обращении с взрывчатыми веществами, добавили в ФСБ.
В видеоролике, опубликованном российской спецслужбой, задержанный признался, что был завербован СБУ в августе 2024 года и собирался взорвать машину сотрудника администрации Горностаевского муниципального округа. Кроме того, он сказал, что раскаивается и призвал не вестись на провокации СБУ.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в понедельник украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус в этом городе в ДНР.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:05

Строго выполняем

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что рассчитывают на продолжение переговорного процесса в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точной даты новой встречи пока нет. Предложений о выборе другой площадки для переговоров РФ и Украины, по его словам, также пока не поступало.
Позднее с Эрдоганом созвонился российский президент Владимир Путин. Он заявил турецкому коллеге, что Россия строго выполняет договорённости с Киевом по итогам второго раунда переговоров, а также выразил ему признательность за содействие прямым переговорам.
Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в канадском Кананаскисе в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
Немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) подсчитал, что Евросоюз впервые с июня 2022 года обогнал США по количеству предоставляемой Украине военной помощи в марте и апреле 2025 года. Из-за того, что Штаты в этот период не предоставили никакой новой помощи, общий объём их военной помощи остался на уровне 65 миллиардов евро, в то время как Европейский вклад возрос до 72 миллиардов евро.
Польша, Европа и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, в связи с этим в Польше набирает всё больше сторонников лозунг "Это не наша война". В то же время Косиняк-Камыш напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под польским Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше.
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны
Вчера, 19:12

Конфликт с главкомом

Агентство РБК-Украина сообщило, что отставка Михаила Драпатого с должности командующего сухопутными войсками Украины могла быть вызвана с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Назначенный Киевом глава запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о пожаре на промышленном предприятии в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Нацполиция Украины сообщила о разоблачении схемы уклонения от мобилизации. В Кировоградской области руководство медицинских учреждений за взятки помогало установить фиктивные диагнозы, с которыми можно стать непригодными для службы в ВСУ. При этом для придания большей правдоподобности, подыскивали действительно больных людей и использовали снимки их исследований МРТ или КТ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганВладислав Косиняк-КамышВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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