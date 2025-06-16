https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023035260.html

Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ

Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025

Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ

Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T05:08:00+03:00

2025-06-16T05:08:00+03:00

2025-06-16T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" поддержал продвижение штурмовых подразделений, поразив укреплённые позиции противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении МО РФ. Уточняется, что результатом работы танкистов стало уничтожение ключевых опорных пунктов обороны ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Подавление огневых точек противника позволило пехоте закрепиться на новых рубежах на подступах к Красноармейску.

https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html

россия

красноармейск

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россия, красноармейск, вооруженные силы украины