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Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ
Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:08:00+03:00
2025-06-16T05:08:00+03:00
2025-06-16T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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красноармейск
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" поддержал продвижение штурмовых подразделений, поразив укреплённые позиции противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении МО РФ. Уточняется, что результатом работы танкистов стало уничтожение ключевых опорных пунктов обороны ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Подавление огневых точек противника позволило пехоте закрепиться на новых рубежах на подступах к Красноармейску.
https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html
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россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ
Минобороны: экипаж Т-80БВМ "Центра" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ