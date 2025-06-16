Рейтинг@Mail.ru
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023035260.html
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ
Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:08:00+03:00
2025-06-16T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" поддержал продвижение штурмовых подразделений, поразив укреплённые позиции противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении МО РФ. Уточняется, что результатом работы танкистов стало уничтожение ключевых опорных пунктов обороны ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Подавление огневых точек противника позволило пехоте закрепиться на новых рубежах на подступах к Красноармейску.
https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Танкисты группировки "Центр" обеспечили прорыв укрепрайона ВСУ

Минобороны: экипаж Т-80БВМ "Центра" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа в зоне СВО
Работа танкового экипажа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж танка группировки "Центр" обеспечил прорыв укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" поддержал продвижение штурмовых подразделений, поразив укреплённые позиции противника на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - говорится в сообщении МО РФ.
Уточняется, что результатом работы танкистов стало уничтожение ключевых опорных пунктов обороны ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Подавление огневых точек противника позволило пехоте закрепиться на новых рубежах на подступах к Красноармейску.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала