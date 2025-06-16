Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны: расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 июн - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских националистов в заброшенных жилых домах. Из них неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты пункта запуска БПЛА ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты цели, точными выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
После получения информации с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения расчета и орудия контрбатарейным огнём со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью БПЛА-разведчика. Это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Расчеты буксируемых орудий "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению авто- и бронетехники, пунктов временной дислокации личного состава, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.