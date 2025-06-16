https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034965.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T05:05:00+03:00

2025-06-16T05:05:00+03:00

2025-06-16T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 16 июн - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторами воздушной разведки была выявлена активность украинских националистов в заброшенных жилых домах. Из них неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Координаты пункта запуска БПЛА ВСУ были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты цели, точными выстрелами уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. После получения информации с командного пункта о поражении цели, расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения расчета и орудия контрбатарейным огнём со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью БПЛА-разведчика. Это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Расчеты буксируемых орудий "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению авто- и бронетехники, пунктов временной дислокации личного состава, пунктов управления БПЛА, плавсредств и живой силы ВСУ в Херсонской области.

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034815.html

https://ria.ru/20250615/vsu-2023005786.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)