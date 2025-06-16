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Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия "Востока"
Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 16.06.2025
Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия "Востока"
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в зоне действия "Восточной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:03:00+03:00
2025-06-16T05:03:00+03:00
2025-06-16T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в зоне действия "Восточной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. "Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении министерства. По данным ведомства, в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2023006846.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия "Востока"
Минобороны: экипажи Су-25 нанесли удары по боевикам ВСУ