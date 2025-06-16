Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы
Специалисты Boeing прибыли в Ахмедабад для расследования авиакатастрофы
© AP Photo / Ajit SolankiОбломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии
© AP Photo / Ajit Solanki
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека, сообщает телеканал NDTV.
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Отмечается, что ранее главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) направило распоряжение о проведении усиленных технических проверок всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9 авиакомпании Air India. Потерпевший крушение лайнер проходил последнее комплексное техобслуживание в июне 2023 года, следующее было запланировано на декабрь 2025 года.
Ранее местные СМИ сообщали об обнаружении на месте авиакатастрофы двух черных ящиков разбившегося лайнера, которые фиксируют данные о полете и работе систем самолета. Подчеркивалось, что их расшифровка поможет расследованию причин трагедии.
Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
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