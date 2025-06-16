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Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы

Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы - РИА Новости, 16.06.2025

Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы

Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:26:00+03:00

2025-06-16T11:26:00+03:00

2025-06-16T11:30:00+03:00

в мире

гуджарат

ахмадабад

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air india

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека, сообщает телеканал NDTV. "Специалисты Boeing прибыли в Ахмадабад в понедельник для изучения деталей трагической авиакатастрофы самолета Air India", - пишет издание. Отмечается, что ранее главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) направило распоряжение о проведении усиленных технических проверок всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9 авиакомпании Air India. Потерпевший крушение лайнер проходил последнее комплексное техобслуживание в июне 2023 года, следующее было запланировано на декабрь 2025 года. Ранее местные СМИ сообщали об обнаружении на месте авиакатастрофы двух черных ящиков разбившегося лайнера, которые фиксируют данные о полете и работе систем самолета. Подчеркивалось, что их расшифровка поможет расследованию причин трагедии. Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.

https://ria.ru/20250615/ostanki-2022956076.html

https://ria.ru/20250612/krushenie-2022535559.html

гуджарат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гуджарат, ахмадабад, лондон, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате