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Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы - РИА Новости, 16.06.2025
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11:26 16.06.2025 (обновлено: 11:30 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/spetsialisty-2023077109.html
Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы
Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы - РИА Новости, 16.06.2025
Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы
Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:26:00+03:00
2025-06-16T11:30:00+03:00
в мире
гуджарат
ахмадабад
лондон
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека, сообщает телеканал NDTV. "Специалисты Boeing прибыли в Ахмадабад в понедельник для изучения деталей трагической авиакатастрофы самолета Air India", - пишет издание. Отмечается, что ранее главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) направило распоряжение о проведении усиленных технических проверок всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9 авиакомпании Air India. Потерпевший крушение лайнер проходил последнее комплексное техобслуживание в июне 2023 года, следующее было запланировано на декабрь 2025 года. Ранее местные СМИ сообщали об обнаружении на месте авиакатастрофы двух черных ящиков разбившегося лайнера, которые фиксируют данные о полете и работе систем самолета. Подчеркивалось, что их расшифровка поможет расследованию причин трагедии. Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
https://ria.ru/20250615/ostanki-2022956076.html
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гуджарат
ахмадабад
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в мире, гуджарат, ахмадабад, лондон, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Гуджарат, Ахмадабад, Лондон, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования авиакатастрофы

Специалисты Boeing прибыли в Ахмедабад для расследования авиакатастрофы

© AP Photo / Ajit SolankiОбломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
Обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение в городе Ахмадабад в Индии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты американской авиастроительной компании Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для анализа обстоятельств крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека, сообщает телеканал NDTV.
"Специалисты Boeing прибыли в Ахмадабад в понедельник для изучения деталей трагической авиакатастрофы самолета Air India", - пишет издание.
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Индии опознали останки 32 жертв авиакатастрофы
15 июня, 14:12
Отмечается, что ранее главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) направило распоряжение о проведении усиленных технических проверок всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9 авиакомпании Air India. Потерпевший крушение лайнер проходил последнее комплексное техобслуживание в июне 2023 года, следующее было запланировано на декабрь 2025 года.
Ранее местные СМИ сообщали об обнаружении на месте авиакатастрофы двух черных ящиков разбившегося лайнера, которые фиксируют данные о полете и работе систем самолета. Подчеркивалось, что их расшифровка поможет расследованию причин трагедии.
Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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В миреГуджаратАхмадабадЛондонAir IndiaКрушение пассажирского самолета в Гуджарате
 
 
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