https://ria.ru/20250616/spasateli-2023146560.html

В Подмосковье спасли кошку, застрявшую в радиаторе

В Подмосковье спасли кошку, застрявшую в радиаторе - РИА Новости, 16.06.2025

В Подмосковье спасли кошку, застрявшую в радиаторе

Подмосковные спасатели провели уникальную операцию, освободив застрявшую в радиаторе отопления лапу кошки в селе Новый Быт в муниципальном округе Чехов,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:25:00+03:00

2025-06-16T15:25:00+03:00

2025-06-16T15:25:00+03:00

чехов

мособлпожспас

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подмосковные спасатели провели уникальную операцию, освободив застрявшую в радиаторе отопления лапу кошки в селе Новый Быт в муниципальном округе Чехов, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем телеграм-канале. "В селе Новый Быт произошла настоящая спасательная операция... кошачьего масштаба. Кошка просто сидела на батарее, и ничего не предвещало беды. Котейка засунула лапу между пластин радиатора и накрепко застряла", - говорится в сообщении. На помощь бедолаге пришли специалисты 311-й пожарно-спасательной части️. Они аккуратно, с помощью специальных инструментов, расширили расстояние между пластинами и освободили пленницу. Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье. "Самое интересное, что мурка проявила удивительное спокойствие во время всей операции, словно понимая, что наши спасатели – это очень добрые люди. После освобождения питомец отправился на осмотр к ветеринару", - резюмирует "Мособлпожспас".

https://ria.ru/20250225/koshka-2001539001.html

https://ria.ru/20250213/koshka-1999085165.html

чехов

московская область (подмосковье)

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чехов, мособлпожспас, московская область (подмосковье), происшествия