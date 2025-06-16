https://ria.ru/20250616/sozdanie-2023087276.html

Президент Ирана: сторонникам создания ядерного оружия не место в политике

Президент Ирана: сторонникам создания ядерного оружия не место в политике - РИА Новости, 16.06.2025

Президент Ирана: сторонникам создания ядерного оружия не место в политике

Сторонникам создания Тегераном ядерного оружия не место в политике Ирана, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:47:00+03:00

2025-06-16T11:47:00+03:00

2025-06-16T13:02:00+03:00

в мире

иран

масуд пезешкиан

тегеран (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Сторонникам создания Тегераном ядерного оружия не место в политике Ирана, заявил президент страны Масуд Пезешкиан."Совершенно точно, что политика (страны), как на это неоднократно указывал верховный лидер Ирана, заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран", - заявил Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба.Президент Ирана заявил об этом в ходе речи в парламенте, некоторые депутаты которого выступали за выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ряде информационных порталов появилась информация, что парламент уже рассматривает законопроект о выходе из Договора, однако позже иранский парламент опроверг эту информацию.В свою очередь МИД Ирана заявлял, что решение по Договору будут принимать вышестоящие органы власти, однако Тегеран все равно придерживается обязательств по нераспространению, а также считает, что на Ближнем Востоке не должно быть ядерного оружия.Подобные дискуссии о выходе из ДНЯО среди депутатов возникли после того, как Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану, в частности, по ядерным объектам страны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html

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Разбор завалов на месте попадания иранской ракеты Израильские спасательные службы продолжают разбор завалов на месте попадания иранской ракеты в жилую многоэтажку в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, которая частично обрушилась, передает корреспондент РИА Новости. По словам спасателей, под завалами еще могут оставаться несколько человек. Десятки соседних домов получили существенные повреждения, а на близлежащей улице до сих пор остаются десятки искореженных автомобилей и фрагментов зданий. 2025-06-16T11:47 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, масуд пезешкиан, тегеран (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году