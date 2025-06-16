https://ria.ru/20250616/sochi-2023052397.html

В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества

В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества - РИА Новости, 16.06.2025

В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества

Большое количество осадков в Сочи не вызвало серьезных происшествий, локальные отключения электричества оперативно устраняются, сообщили в городском оперативном РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:29:00+03:00

2025-06-16T09:29:00+03:00

2025-06-16T09:29:00+03:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Большое количество осадков в Сочи не вызвало серьезных происшествий, локальные отключения электричества оперативно устраняются, сообщили в городском оперативном штабе. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что некоторые улицы Сочи оказались под водой, а районы - без света из-за погодных условий. "Минувшей ночью в Сочи выпало большое количество осадков, но серьезных происшествий, вызванных непогодой, нет. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют", - говорится в сообщении городского оперштаба. Кратковременные подтопления после ливня наблюдались в течение ночи с 15 на 16 июня на трассе А-147 (Адлер - Веселое), движение восстановлено в штатном режиме, уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье". По информации городских и краевых служб, упавшие деревья и осыпь камней на трассах оперативно устранены в течение ночи. Подтоплений в Сочи также не зафиксировано. "На реках неблагоприятные отметки не достигались, все реки в руслах, сходы селей не фиксировались", - рассказали в краевом управлении МЧС РИА Новости.

https://ria.ru/20250523/novorossiysk-2018626527.html

https://ria.ru/20250609/moskvichi-2021707492.html

сочи

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи