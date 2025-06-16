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В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества - РИА Новости, 16.06.2025
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09:29 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/sochi-2023052397.html
В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества
В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества - РИА Новости, 16.06.2025
В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества
Большое количество осадков в Сочи не вызвало серьезных происшествий, локальные отключения электричества оперативно устраняются, сообщили в городском оперативном РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:29:00+03:00
2025-06-16T09:29:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Большое количество осадков в Сочи не вызвало серьезных происшествий, локальные отключения электричества оперативно устраняются, сообщили в городском оперативном штабе. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что некоторые улицы Сочи оказались под водой, а районы - без света из-за погодных условий. "Минувшей ночью в Сочи выпало большое количество осадков, но серьезных происшествий, вызванных непогодой, нет. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют", - говорится в сообщении городского оперштаба. Кратковременные подтопления после ливня наблюдались в течение ночи с 15 на 16 июня на трассе А-147 (Адлер - Веселое), движение восстановлено в штатном режиме, уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье". По информации городских и краевых служб, упавшие деревья и осыпь камней на трассах оперативно устранены в течение ночи. Подтоплений в Сочи также не зафиксировано. "На реках неблагоприятные отметки не достигались, все реки в руслах, сходы селей не фиксировались", - рассказали в краевом управлении МЧС РИА Новости.
https://ria.ru/20250523/novorossiysk-2018626527.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества

В Сочи ликвидируют локальные отключения электричества после сильного ливня

© Фото : Сочи Официальный/TelegramПогода в Сочи
Погода в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Большое количество осадков в Сочи не вызвало серьезных происшествий, локальные отключения электричества оперативно устраняются, сообщили в городском оперативном штабе.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что некоторые улицы Сочи оказались под водой, а районы - без света из-за погодных условий.
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"Минувшей ночью в Сочи выпало большое количество осадков, но серьезных происшествий, вызванных непогодой, нет. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют", - говорится в сообщении городского оперштаба.
Кратковременные подтопления после ливня наблюдались в течение ночи с 15 на 16 июня на трассе А-147 (Адлер - Веселое), движение восстановлено в штатном режиме, уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье". По информации городских и краевых служб, упавшие деревья и осыпь камней на трассах оперативно устранены в течение ночи.
Подтоплений в Сочи также не зафиксировано.
"На реках неблагоприятные отметки не достигались, все реки в руслах, сходы селей не фиксировались", - рассказали в краевом управлении МЧС РИА Новости.
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