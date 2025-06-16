https://ria.ru/20250616/sobyanin-2023128488.html
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин - РИА Новости, 16.06.2025
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:15:00+03:00
2025-06-16T09:15:00+03:00
2025-06-16T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. Он состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и вновь объединит жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия охватят сразу несколько знаковых площадок, в том числе ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября", - написал Собянин. Он отметил, что форум-фестиваль поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего. Будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. "Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас. Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250613/moskino-2022380605.html
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сергей собянин, общество, манеж, зарядье, музеон, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Общество, Манеж, Зарядье, Музеон, Москва
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин
Собянин: форум "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 14 сентября
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. Он состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и вновь объединит жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия охватят сразу несколько знаковых площадок, в том числе ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября", - написал Собянин.
Он отметил, что форум-фестиваль поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего. Будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.
"Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас. Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли", - добавил мэр.