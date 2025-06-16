Рейтинг@Mail.ru
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:15 16.06.2025 (обновлено: 14:24 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/sobyanin-2023128488.html
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин - РИА Новости, 16.06.2025
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:15:00+03:00
2025-06-16T14:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
общество
манеж
зарядье
музеон
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847782_0:241:3073:1970_1920x0_80_0_0_0a0b0cf02427f8b85dc774379d19175b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. Он состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и вновь объединит жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия охватят сразу несколько знаковых площадок, в том числе ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября", - написал Собянин. Он отметил, что форум-фестиваль поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего. Будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. "Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас. Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250613/moskino-2022380605.html
https://realty.ria.ru/20250609/sobjanin-2021786317.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964847782_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_efc7696c7692f97a9b6f33d013c517d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, общество, манеж, зарядье, музеон, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Общество, Манеж, Зарядье, Музеон, Москва
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начнется 1 августа, заявил Собянин

Собянин: форум "Территория будущего. Москва 2030" продлится до 14 сентября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе
Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Выставка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" на нескольких площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. Он состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и вновь объединит жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия охватят сразу несколько знаковых площадок, в том числе ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября", - написал Собянин.
Кинопарк Москино - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Что интересного в "Москино": уникальные локации, фестивали, съемки
13 июня, 08:00
Он отметил, что форум-фестиваль поможет вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к предстоящим вызовам и обучить навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего. Будут использованы VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.
"Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас. Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли", - добавил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Собянин открыл после реконструкции лечебный корпус ГКБ имени Иноземцева
9 июня, 14:04
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинОбществоМанежЗарядьеМузеонМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала