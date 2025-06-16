https://ria.ru/20250616/slutskij-2023151826.html

Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю

Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю - РИА Новости, 16.06.2025

Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что РФ не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, бьет бумерангом РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:48:00+03:00

2025-06-16T15:48:00+03:00

2025-06-16T15:48:00+03:00

в мире

россия

франция

иран

эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что РФ не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, бьет бумерангом по самому политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Макрон продолжает изображать из себя неонаполенона и пытается диктовать кому и как быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта… Во что верит или не верит Макрон - его личное дело. Публичное же заявление такого рода бумерангом бьет по самому политику, поставившему свою предвзятость и русофобию выше интересов сотен тысяч людей, оказавшихся в чрезвычайно опасной ситуации - на грани полномасштабной войны.", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что не Макрону, "препятствующему разрешению украинского конфликта исключительно в целях своих политических амбиций", решать, в каких миротворческих миссиях участвовать России. "Его предел - "коалиция желающих", где ноль конструктивных решений, одна антироссийская агрессия и фактическое одобрение террористических методов Киева. И все это - явно вне принципов ООН, на которые так лживо и безграмотно ссылается Макрон", - заключил он.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022983085.html

россия

франция

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, иран, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, обострение конфликта между израилем и ираном