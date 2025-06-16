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Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю - РИА Новости, 16.06.2025
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15:48 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/slutskij-2023151826.html
Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю
Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю - РИА Новости, 16.06.2025
Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что РФ не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, бьет бумерангом РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:48:00+03:00
2025-06-16T15:48:00+03:00
в мире
россия
франция
иран
эммануэль макрон
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что РФ не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, бьет бумерангом по самому политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Макрон продолжает изображать из себя неонаполенона и пытается диктовать кому и как быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта… Во что верит или не верит Макрон - его личное дело. Публичное же заявление такого рода бумерангом бьет по самому политику, поставившему свою предвзятость и русофобию выше интересов сотен тысяч людей, оказавшихся в чрезвычайно опасной ситуации - на грани полномасштабной войны.", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что не Макрону, "препятствующему разрешению украинского конфликта исключительно в целях своих политических амбиций", решать, в каких миротворческих миссиях участвовать России. "Его предел - "коалиция желающих", где ноль конструктивных решений, одна антироссийская агрессия и фактическое одобрение террористических методов Киева. И все это - явно вне принципов ООН, на которые так лживо и безграмотно ссылается Макрон", - заключил он.
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в мире, россия, франция, иран, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Франция, Иран, Эммануэль Макрон, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Слуцкий оценил заявление Макрона по Ирану и Израилю

Слуцкий: заявление Макрона о России бьет бумерангом по самому политику

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что РФ не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, бьет бумерангом по самому политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Макрон продолжает изображать из себя неонаполенона и пытается диктовать кому и как быть посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта… Во что верит или не верит Макрон - его личное дело. Публичное же заявление такого рода бумерангом бьет по самому политику, поставившему свою предвзятость и русофобию выше интересов сотен тысяч людей, оказавшихся в чрезвычайно опасной ситуации - на грани полномасштабной войны.", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что не Макрону, "препятствующему разрешению украинского конфликта исключительно в целях своих политических амбиций", решать, в каких миротворческих миссиях участвовать России.
"Его предел - "коалиция желающих", где ноль конструктивных решений, одна антироссийская агрессия и фактическое одобрение террористических методов Киева. И все это - явно вне принципов ООН, на которые так лживо и безграмотно ссылается Макрон", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
США открыты к посредничеству Путина в иранском вопросе, заявил Трамп
15 июня, 17:24
 
В миреРоссияФранцияИранЭммануэль МакронЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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