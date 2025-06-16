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Развожаев рассказал Путину о развитии винодельческой отрасли в Севастополе - РИА Новости, 16.06.2025
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15:55 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023153029.html
Развожаев рассказал Путину о развитии винодельческой отрасли в Севастополе
Развожаев рассказал Путину о развитии винодельческой отрасли в Севастополе - РИА Новости, 16.06.2025
Развожаев рассказал Путину о развитии винодельческой отрасли в Севастополе
Почти 740 миллионов рублей в 2025 году запланировано направить на закладку виноградников в Севастополе, в объединяющий виноделов проект уже вошло 43 участника,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:55:00+03:00
2025-06-16T15:55:00+03:00
экономика
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти 740 миллионов рублей в 2025 году запланировано направить на закладку виноградников в Севастополе, в объединяющий виноделов проект уже вошло 43 участника, реализуются три крупнейших винодельческих проекта с большими инвестициями, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В понедельник глава государства принял в Кремле севастопольского губернатора. "Хотел сказать про нашу изюминку – развитие винодельческой отрасли… Благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза. У нас уже 43 участника "Терруара" – это наш проект, который объединяет всех виноделов. И реализуется три крупнейших проекта", - сказал Развожаев. Одним из таких он назвал Инкерманский завод. "Старинный монастырь, а рядом старинный винодельческий завод. Да, прямо в скалах, и в этих штольнях также было винное хозяйство. Сейчас там идет масштабная модернизация, будет целый центр винного туризма, 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, "Золотая балка" активно развивается: почти четыре миллиарда вложений, новый завод построили. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и купил, заложил виноградники – тоже 4,5 миллиарда инвестиций. То есть очень серьезные деньги вкладываются в это направление", - перечислил губернатор. Он напомнил, что запустили по железной дороге "Виноградный экспресс" для туристов с несколькими остановками на винных хозяйствах, дегустации проводят и в поезде. Он отметил, что во время приема иностранных делегаций ко Дню Победы подавали вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", что является особой гордостью для Севастополя. "В городе абсолютно с нуля построен новый завод, такого не было там много лет, причем с хорошим объемом виноградники заложили, 4,5 миллиарда – очень серьезная инвестиция. Это полноценный комплекс. Там еще музей виноделия будет, туристический центр. Ребята другим видом бизнеса занимались, перевели свои инвестиции в Севастополь, что очень плодотворно повлияло", - рассказал Развожаев. "У "Инкермана" тоже 4,2 миллиарда (рублей - ред.)", - заметил Путин. Губернатор заявил, что "это только начало", потому что запланированы и дальнейшие вложения.
https://ria.ru/20250616/vino-2023152163.html
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https://ria.ru/20250415/vino-2011401323.html
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экономика, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Развожаев рассказал Путину о развитии винодельческой отрасли в Севастополе

Развожаев: на закладку виноградников в Севастополе направят 740 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники винодельческого хозяйства в селе Родное Балаклавского района Севастополя
Виноградники винодельческого хозяйства в селе Родное Балаклавского района Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Виноградники винодельческого хозяйства в селе Родное Балаклавского района Севастополя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Почти 740 миллионов рублей в 2025 году запланировано направить на закладку виноградников в Севастополе, в объединяющий виноделов проект уже вошло 43 участника, реализуются три крупнейших винодельческих проекта с большими инвестициями, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В понедельник глава государства принял в Кремле севастопольского губернатора.
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"Хотел сказать про нашу изюминку – развитие винодельческой отрасли… Благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза. У нас уже 43 участника "Терруара" – это наш проект, который объединяет всех виноделов. И реализуется три крупнейших проекта", - сказал Развожаев.
Одним из таких он назвал Инкерманский завод.
"Старинный монастырь, а рядом старинный винодельческий завод. Да, прямо в скалах, и в этих штольнях также было винное хозяйство. Сейчас там идет масштабная модернизация, будет целый центр винного туризма, 4,2 миллиарда инвестиций. Кроме того, "Золотая балка" активно развивается: почти четыре миллиарда вложений, новый завод построили. И еще появился частный инвестор, который тоже построил новой винодельческий завод и купил, заложил виноградники – тоже 4,5 миллиарда инвестиций. То есть очень серьезные деньги вкладываются в это направление", - перечислил губернатор.
Он напомнил, что запустили по железной дороге "Виноградный экспресс" для туристов с несколькими остановками на винных хозяйствах, дегустации проводят и в поезде. Он отметил, что во время приема иностранных делегаций ко Дню Победы подавали вино севастопольского терруара – "Блан де Неж", что является особой гордостью для Севастополя.
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"В городе абсолютно с нуля построен новый завод, такого не было там много лет, причем с хорошим объемом виноградники заложили, 4,5 миллиарда – очень серьезная инвестиция. Это полноценный комплекс. Там еще музей виноделия будет, туристический центр. Ребята другим видом бизнеса занимались, перевели свои инвестиции в Севастополь, что очень плодотворно повлияло", - рассказал Развожаев.
"У "Инкермана" тоже 4,2 миллиарда (рублей - ред.)", - заметил Путин.
Губернатор заявил, что "это только начало", потому что запланированы и дальнейшие вложения.
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ЭкономикаСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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