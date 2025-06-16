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В Севастополе задержали мужчину, напавшего на бывшую тещу
В Севастополе задержали мужчину, напавшего на бывшую тещу - РИА Новости, 16.06.2025
В Севастополе задержали мужчину, напавшего на бывшую тещу
Мужчина напал с ножом на бывшую тещу прямо на улице в Севастополе, перерезав ей горло, его задержали очевидцы и удерживали до приезда полиции. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:57:00+03:00
2025-06-16T13:57:00+03:00
2025-06-16T14:03:00+03:00
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на бывшую тещу прямо на улице в Севастополе, перерезав ей горло, его задержали очевидцы и удерживали до приезда полиции. В понедельник в соцсетях и Telegram-канал появились сообщения о том, что неизвестный мужчина напал с ножом на женщину, которая в это время гуляла с ребенком на улице. Согласно опубликованным видео, ей перерезали горло. До прибытия медиков ей пытались помочь очевидцы, но позже она скончалась от потери крови. Позже выяснилось, что нападавшим оказался бывший зять женщины, его задержали случайные очевидцы нападения и удерживали до приезда полиции. Полиция Севастополя подтвердила, что на женщину в районе СНТ "Риф" напал её бывший зять. "От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Находящиеся рядом с местом происшествия очевидцы задержали злоумышленника. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении ведомства.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе задержали мужчину, напавшего на бывшую тещу
В Севастополе мужчина напал с ножом на бывшую тещу на улице
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на бывшую тещу прямо на улице в Севастополе, перерезав ей горло, его задержали очевидцы и удерживали до приезда полиции.
В понедельник в соцсетях и Telegram-канал появились сообщения о том, что неизвестный мужчина напал с ножом на женщину, которая в это время гуляла с ребенком на улице. Согласно опубликованным видео, ей перерезали горло. До прибытия медиков ей пытались помочь очевидцы, но позже она скончалась от потери крови. Позже выяснилось, что нападавшим оказался бывший зять женщины, его задержали случайные очевидцы нападения и удерживали до приезда полиции.
Полиция Севастополя
подтвердила, что на женщину в районе СНТ "Риф" напал её бывший зять.
"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Находящиеся рядом с местом происшествия очевидцы задержали злоумышленника. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении ведомства.