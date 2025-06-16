https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023064802.html

В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 16.06.2025

В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Юношу оштрафовали в Севастополе за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:40:00+03:00

2025-06-16T10:40:00+03:00

2025-06-16T10:40:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Юношу оштрафовали в Севастополе за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба полиции города. "По факту публичной дискредитации Вооруженных сил России Ленинским районным судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 49 тысяч рублей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* мировым судьей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Полицией установлено, что 19-летний юноша придерживается стойких проукраинских убеждений, дискредитирует российскую армию в связи с проведением СВО, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах телеграм-каналов. Учится юноша в одном из городских колледжей.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия