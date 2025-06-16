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В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 16.06.2025
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10:40 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023064802.html
В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 16.06.2025
В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Юношу оштрафовали в Севастополе за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:40:00+03:00
2025-06-16T10:40:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Юношу оштрафовали в Севастополе за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба полиции города. &quot;По факту публичной дискредитации Вооруженных сил России Ленинским районным судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 49 тысяч рублей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* мировым судьей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей&quot;, - говорится в сообщении.Полицией установлено, что 19-летний юноша придерживается стойких проукраинских убеждений, дискредитирует российскую армию в связи с проведением СВО, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах телеграм-каналов. Учится юноша в одном из городских колледжей.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

В Севастополе 19-летнего мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ на 50 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Юношу оштрафовали в Севастополе за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба полиции города.
«

"По факту публичной дискредитации Вооруженных сил России Ленинским районным судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 49 тысяч рублей. За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* мировым судьей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Полицией установлено, что 19-летний юноша придерживается стойких проукраинских убеждений, дискредитирует российскую армию в связи с проведением СВО, относит себя к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, публично пропагандирует и высказывает свои убеждения в чатах телеграм-каналов.
Учится юноша в одном из городских колледжей.
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