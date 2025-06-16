https://ria.ru/20250616/samolet-2023207050.html

Sun: британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет

Sun: британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет - РИА Новости, 16.06.2025

Sun: британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет

Британский бизнесмен, купивший билет на самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение в индийском Ахмедабаде, рассказал, что сдал его в последнюю минуту... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:38:00+03:00

2025-06-16T20:38:00+03:00

2025-06-16T20:38:00+03:00

индия

гуджарат

air india

sun

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британский бизнесмен, купивший билет на самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение в индийском Ахмедабаде, рассказал, что сдал его в последнюю минуту из-за резко изменившихся планов, по стечению обстоятельств несколько дней спустя на этом же рейсе он получил место у аварийного выхода, такое же как у единственного выжившего в катастрофе, сообщает газета Sun. "Шокированный британец рассказал, как он обманул смерть на обреченном рейсе Air India... По странному совпадению бизнесмен Оуэн оказался на том же месте, что и единственный выживший Вишвашкумар Рамеш", - пишет издание. Сообщается, что мужчина находился в рабочей поездке в Индии и 12 июня должен быть лететь домой, однако в последний момент коллеги посоветовали ему перенести вылет на тот же рейс, но 14 июня из-за плотного графика. По совпадению 14 июня за мужчиной было забронировано место 11А прямо у аварийного выхода, то же самое, на котором сидел единственный выживший в катастрофе 12 июня. "Это шок. Такое странное совпадение... Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда", - заявил мужчина в интервью Sun. Пассажирский самолет разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274.

https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

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гуджарат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, гуджарат, air india, sun, крушение пассажирского самолета в гуджарате