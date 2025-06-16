https://ria.ru/20250616/rossiya-2023195644.html

Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025

Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 16.06.2025

Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025

Афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:27:00+03:00

2025-06-16T19:27:00+03:00

2025-06-16T19:27:00+03:00

пмэф — 2025

россия

санкт-петербург

в мире

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023155015_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_00d7ac1270dcc870a110f20728002303.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В состав делегации входят заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид, заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты, а также группа афганских бизнесменов и инвесторов, сообщил новостной портал Ariana news. ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге, соберет представителей более чем 140 государств. Ключевые темы конференции включают в себя экономику, окружающую среду, сельское хозяйство, торговлю, промышленность, инвестиции и обмен опытом. Ожидается, что в ходе мероприятия Атаулла Омари выступит с докладом, в котором представит афганскую точку зрения на развитие сельского хозяйства и пути достижения экономического роста, отмечает издание. ПМЭФ - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, которое проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html

россия

санкт-петербург

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, в мире, афганистан