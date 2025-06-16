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Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
19:27 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rossiya-2023195644.html
Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025
Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 16.06.2025
Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025
Афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:27:00+03:00
2025-06-16T19:27:00+03:00
пмэф — 2025
россия
санкт-петербург
в мире
афганистан
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В состав делегации входят заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид, заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты, а также группа афганских бизнесменов и инвесторов, сообщил новостной портал Ariana news. ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге, соберет представителей более чем 140 государств. Ключевые темы конференции включают в себя экономику, окружающую среду, сельское хозяйство, торговлю, промышленность, инвестиции и обмен опытом. Ожидается, что в ходе мероприятия Атаулла Омари выступит с докладом, в котором представит афганскую точку зрения на развитие сельского хозяйства и пути достижения экономического роста, отмечает издание. ПМЭФ - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, которое проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, в мире, афганистан
ПМЭФ — 2025, Россия, Санкт-Петербург, В мире, Афганистан
Афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025

Ariana news: афганская делегация отбыла в Россию для участия в ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой ПМЭФ-2025
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннер с символикой ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Афганская делегация, возглавляемая министром сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны Атауллой Омари, в понедельник отбыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В состав делегации входят заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид, заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари, заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты, а также группа афганских бизнесменов и инвесторов, сообщил новостной портал Ariana news.
ПМЭФ, который пройдет с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге, соберет представителей более чем 140 государств. Ключевые темы конференции включают в себя экономику, окружающую среду, сельское хозяйство, торговлю, промышленность, инвестиции и обмен опытом. Ожидается, что в ходе мероприятия Атаулла Омари выступит с докладом, в котором представит афганскую точку зрения на развитие сельского хозяйства и пути достижения экономического роста, отмечает издание.
ПМЭФ - одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, которое проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025
9 апреля, 10:37
 
ПМЭФ — 2025РоссияСанкт-ПетербургВ миреАфганистан
 
 
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