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Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой - РИА Новости, 16.06.2025
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18:40 16.06.2025 (обновлено: 19:09 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/rossiya-2023186180.html
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой
Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:40:00+03:00
2025-06-16T19:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой."G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию. &lt;…&gt; Я считаю, что это было очень большой ошибкой", — сказал он на встрече с премьером Канады Майком Карни.Как отметил Трамп, в "Семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул хозяин Белого дома до саммита G7.Американский лидер также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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g7, россия, в мире, канада, дональд трамп, сша, барак обама, g8
G7, Россия, В мире, Канада, Дональд Трамп, США, Барак Обама, G8
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой

Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой.
"G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию. <…> Я считаю, что это было очень большой ошибкой", — сказал он на встрече с премьером Канады Майком Карни.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Страны G7 все чаще демонстрируют отсутствие единства, заявил Пушков
12 июня, 15:15
Как отметил Трамп, в "Семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул хозяин Белого дома до саммита G7.
Американский лидер также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:
  • Иран "не побеждает" в нынешней эскалации с Израилем;
  • он отказался ответить на вопрос, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном;
  • иранские власти проявляют стремление к диалогу, однако с этим руководству ИРИ следовало определиться раньше;
  • США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении".
Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ раскрыли, почему план G7 против России может провалиться
Вчера, 16:18
 
G7РоссияВ миреКанадаДональд ТрампСШАБарак ОбамаG8
 
 
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