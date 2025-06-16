https://ria.ru/20250616/rossiya-2023186180.html

Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой

Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой

Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:40:00+03:00

2025-06-16T18:40:00+03:00

2025-06-16T19:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой."G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию. <…> Я считаю, что это было очень большой ошибкой", — сказал он на встрече с премьером Канады Майком Карни.Как отметил Трамп, в "Семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул хозяин Белого дома до саммита G7.Американский лидер также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.

https://ria.ru/20250612/pushkov-2022500031.html

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