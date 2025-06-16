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Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой
Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:40:00+03:00
2025-06-16T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой."G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели Россию. <…> Я считаю, что это было очень большой ошибкой", — сказал он на встрече с премьером Канады Майком Карни.Как отметил Трамп, в "Семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул хозяин Белого дома до саммита G7.Американский лидер также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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g7, россия, в мире, канада, дональд трамп, сша, барак обама, g8
G7, Россия, В мире, Канада, Дональд Трамп, США, Барак Обама, G8
Трамп назвал исключение России из G8 большой ошибкой
Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой
ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 в Канаде заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой.
"G7
раньше была G8
. Барак Обама
и человек по имени Трюдо
не хотели Россию
. <…> Я считаю, что это было очень большой ошибкой", — сказал он на встрече с премьером Канады Майком Карни.
Как отметил Трамп, в "Семерке" много говорят о Москве, но ее нет за столом переговоров. Тема России стала первой, которую затронул хозяин Белого дома до саммита G7.
Американский лидер также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:
- Иран "не побеждает" в нынешней эскалации с Израилем;
- он отказался ответить на вопрос, при каких условиях Вашингтон может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном;
- иранские власти проявляют стремление к диалогу, однако с этим руководству ИРИ следовало определиться раньше;
- США всегда поддерживали Израиль, который "сейчас в хорошем положении".
Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.