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Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития - РИА Новости, 16.06.2025
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19:22 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rossija-2023194151.html
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития - РИА Новости, 16.06.2025
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития
Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта на добычу лития, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:22:00+03:00
2025-06-16T19:22:00+03:00
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россия
аргентина
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ЛА-ПАС, 16 июн - РИА Новости. Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта на добычу лития, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко. Он отметил, что проект сотрудничества по литию между Yacimientos de Litio Bolivianos и Uranium One Group является ключевым активом в текущих российско-боливийских экономических отношениях. Этот проект носит стратегический характер и направлен на индустриализацию литиевой промышленности в Боливии, создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, где расположены богатые литием солончаки. Российская компания предлагает современную технологию "прямой добычи лития" (DLE), которая гарантирует эффективное извлечение лития с минимальным воздействием на окружающую среду. Эта технология не зависит от погодных условий и не использует агрессивных реагентов, что делает ее экологически нейтральной. "В этом смысле, независимо от результатов всеобщих выборов, которые состоятся в августе этого года, мы надеемся, что подписанные контракты вскоре будут одобрены парламентом. Мы считаем, что двусторонний литиевый проект имеет большие перспективы для будущего Боливии и боливийского народа, независимо от политики и идеологии, независимо от того, кто будет у власти", - сказал Верченко. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. В настоящее время контракт находится на рассмотрении парламента. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
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боливия, россия, аргентина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Боливия, Россия, Аргентина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития

Посол Верченко: Россия надеется на одобрение Боливией контракта на добычу лития

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 16 июн - РИА Новости. Россия надеется на одобрение парламентом Боливии контракта на добычу лития, этот проект важен для будущего страны вне зависимости от того, какое правительство находится у власти, сообщил РИА Новости посол РФ Дмитрий Верченко.
Он отметил, что проект сотрудничества по литию между Yacimientos de Litio Bolivianos и Uranium One Group является ключевым активом в текущих российско-боливийских экономических отношениях. Этот проект носит стратегический характер и направлен на индустриализацию литиевой промышленности в Боливии, создание рабочих мест и укрепление экономического потенциала региона Потоси, где расположены богатые литием солончаки.
Российская компания предлагает современную технологию "прямой добычи лития" (DLE), которая гарантирует эффективное извлечение лития с минимальным воздействием на окружающую среду. Эта технология не зависит от погодных условий и не использует агрессивных реагентов, что делает ее экологически нейтральной.
"В этом смысле, независимо от результатов всеобщих выборов, которые состоятся в августе этого года, мы надеемся, что подписанные контракты вскоре будут одобрены парламентом. Мы считаем, что двусторонний литиевый проект имеет большие перспективы для будущего Боливии и боливийского народа, независимо от политики и идеологии, независимо от того, кто будет у власти", - сказал Верченко.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. В настоящее время контракт находится на рассмотрении парламента.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
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