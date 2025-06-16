https://ria.ru/20250616/rossija-2023157440.html

Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников, пишет Reuters

Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников, пишет Reuters - РИА Новости, 16.06.2025

Россия до сих пор занимает мысли американских чиновников, пишет Reuters

Россия, несмотря на то, что больше не является частью клуба стран "Большой восьмёрки" (G8), до сих пор занимает мысли американских чиновников, когда речь идет о РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:26:00+03:00

2025-06-16T16:26:00+03:00

2025-06-16T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия, несмотря на то, что больше не является частью клуба стран "Большой восьмёрки" (G8), до сих пор занимает мысли американских чиновников, когда речь идет о решении проблем международного характера, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков указал на то, что предложения России по посредничеству на Ближнем Востоке, Путин озвучивал Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы. "Предложение Трампа демонстрирует, что Россия... по-прежнему занимает мысли в США", - говорится в сообщении агентства. Как указал европейский дипломат, Вашингтон, похоже, не осуждает Москву за ситуацию вокруг Украины и считает, что без России мира не добиться. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html

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в мире, россия, израиль, иран, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, g8, обострение конфликта между израилем и ираном