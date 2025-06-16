https://ria.ru/20250616/rossija-2023131511.html

Симпатии всего человечества на стороне Ирана, заявил Дугин

Симпатии всего человечества на стороне Ирана, заявил Дугин - РИА Новости, 16.06.2025

Симпатии всего человечества на стороне Ирана, заявил Дугин

Симпатии России, всего человечества и даже Запада находятся на стороне Ирана в ирано-израильском конфликте, считает российский философ, политолог и социолог... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:33:00+03:00

2025-06-16T14:33:00+03:00

2025-06-16T14:33:00+03:00

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

александр дугин

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Симпатии России, всего человечества и даже Запада находятся на стороне Ирана в ирано-израильском конфликте, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Иран - наш союзник, наш друг. Он с самого начала специальной военной операции… нас поддержал. Поэтому для нас это очень серьезный удар. Не то, чтобы бы ангажированы в эту войну, но я думаю, симпатии нашего народа в целом, как и, я думаю, всего человечества, даже на Западе, на стороне Ирана", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам Дугина, поведение Израиля "кровожадное, жестокое и человеконенавистническое". Он отметил, что Израилю "пришло в голову", что Иран не может иметь ядерного оружия, поэтому он начал превентивные удары по стране. "Быть сегодня сторонником Израиля в мире по большому счету не этично", - полагает философ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), александр дугин, обострение конфликта между израилем и ираном