https://ria.ru/20250616/rossija-2023115941.html

Россия вернула тела 51 военнослужащего, сообщили в Минобороны

Россия вернула тела 51 военнослужащего, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2025

Россия вернула тела 51 военнослужащего, сообщили в Минобороны

Россия в понедельник передала украинской стороне 1248 тел украинских военнослужащих в обмен на 51 тело погибшего российского военнослужащего, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:48:00+03:00

2025-06-16T13:48:00+03:00

2025-06-16T13:50:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в понедельник передала украинской стороне 1248 тел украинских военнослужащих в обмен на 51 тело погибшего российского военнослужащего, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что, таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне. Всего украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих, уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250616/peredacha-2023114199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины