https://ria.ru/20250616/rossija-2023110100.html

Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии

Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии - РИА Новости, 16.06.2025

Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии

У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:51:00+03:00

2025-06-16T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может навредить российским интересам в регионе. "Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - сказал Песков журналистам.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.

https://ria.ru/20250516/ekspert-2017381629.html

https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html

китай

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китай, россия, центральная азия, дмитрий песков, в мире, си цзиньпин, касым-жомарт токаев