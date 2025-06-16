https://ria.ru/20250616/rossija-2023110100.html
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии - РИА Новости, 16.06.2025
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии
У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T13:30:00+03:00
китай
россия
центральная азия
дмитрий песков
в мире
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может навредить российским интересам в регионе. "Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - сказал Песков журналистам.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
https://ria.ru/20250516/ekspert-2017381629.html
https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html
китай
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, центральная азия, дмитрий песков, в мире, си цзиньпин, касым-жомарт токаев
Китай, Россия, Центральная Азия, Дмитрий Песков, В мире, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии
Песков: у РФ нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии