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Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии - РИА Новости, 16.06.2025
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12:51 16.06.2025 (обновлено: 13:30 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/rossija-2023110100.html
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии - РИА Новости, 16.06.2025
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии
У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:51:00+03:00
2025-06-16T13:30:00+03:00
китай
россия
центральная азия
дмитрий песков
в мире
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может навредить российским интересам в регионе. "Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - сказал Песков журналистам.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
https://ria.ru/20250516/ekspert-2017381629.html
https://ria.ru/20250530/kitay-2019895810.html
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китай, россия, центральная азия, дмитрий песков, в мире, си цзиньпин, касым-жомарт токаев
Китай, Россия, Центральная Азия, Дмитрий Песков, В мире, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев
Песков высказался о сближении КНР со странами Центральной Азии

Песков: у РФ нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. У России нет повода опасаться сближения Китая и стран Центральной Азии, они ее партнеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может навредить российским интересам в регионе.
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"Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами", - сказал Песков журналистам.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
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КитайРоссияЦентральная АзияДмитрий ПесковВ миреСи ЦзиньпинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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