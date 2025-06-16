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Песков: Россия сделает все, для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
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12:50 16.06.2025 (обновлено: 13:22 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/rossija-2023108934.html
Песков: Россия сделает все, для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Песков: Россия сделает все, для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Песков: Россия сделает все, для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Россия сохраняет готовность сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:50:00+03:00
2025-06-16T13:22:00+03:00
в мире
россия
иран
израиль
дмитрий песков
сергей рябков
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов. "Здесь Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо для того чтобы, здесь можно опять же сказать, устранить первопричины этого кризиса. Решить так называемое иранское ядерное досье", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
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в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, сергей рябков, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение отношений сша и ирана
В мире, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение отношений США и Ирана
Песков: Россия сделает все, для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Песков: РФ готова участвовать в устранении причин кризиса на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 04:21
"Здесь Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо для того чтобы, здесь можно опять же сказать, устранить первопричины этого кризиса. Решить так называемое иранское ядерное досье", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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