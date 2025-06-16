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Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
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12:56 16.06.2025 (обновлено: 13:06 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/rossija-2023106640.html
Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке
Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке
Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:56:00+03:00
2025-06-16T13:06:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции якобы может стать смена власти в Иране. "Безусловно, это заявление мы видели, мы его видели, слышали и читали - это первое. Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции в Кремле на заявление Нетаньяху. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Падение фрагментов ракет в тель-авивском округе
Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа, заявили в полиции Израиля. Спасательная служба сообщает о 20 раненых, пишет Yediot. В соцсетях продолжают расходиться кадры, предположительно, очередной ракетной атаки со стороны Ирана.
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в мире, израиль, иран, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке

Песков: Россия осуждает действия, которые привели к эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции якобы может стать смена власти в Иране.
"Безусловно, это заявление мы видели, мы его видели, слышали и читали - это первое. Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции в Кремле на заявление Нетаньяху.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреИзраильИранРоссияДмитрий ПесковБиньямин НетаньяхуАббас АракчиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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