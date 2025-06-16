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Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке

Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

Россия осудила действия, приведшие к эскалации на Ближнем Востоке

Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:56:00+03:00

2025-06-16T12:56:00+03:00

2025-06-16T13:06:00+03:00

в мире

израиль

иран

россия

дмитрий песков

биньямин нетаньяху

аббас аракчи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия осуждает действия, которые привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции якобы может стать смена власти в Иране. "Безусловно, это заявление мы видели, мы его видели, слышали и читали - это первое. Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции в Кремле на заявление Нетаньяху. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Падение фрагментов ракет в тель-авивском округе Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа, заявили в полиции Израиля. Спасательная служба сообщает о 20 раненых, пишет Yediot. В соцсетях продолжают расходиться кадры, предположительно, очередной ракетной атаки со стороны Ирана. 2025-06-16T12:56 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, обострение конфликта между израилем и ираном