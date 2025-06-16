Рейтинг@Mail.ru
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rossija-2023104761.html
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков
Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:55:00+03:00
2025-06-16T12:55:00+03:00
россия
израиль
иран
дмитрий песков
владимир путин
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20250613/peskov-2022624348.html
россия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, иран, дмитрий песков, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков

Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном
13 июня, 11:21
 
РоссияИзраильИранДмитрий ПесковВладимир ПутинОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала