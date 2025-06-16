https://ria.ru/20250616/rossija-2023104761.html

Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков

Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025

Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков

Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:55:00+03:00

2025-06-16T12:55:00+03:00

2025-06-16T12:55:00+03:00

россия

израиль

иран

дмитрий песков

владимир путин

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

https://ria.ru/20250613/peskov-2022624348.html

россия

израиль

иран

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2025

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россия, израиль, иран, дмитрий песков, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном