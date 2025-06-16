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Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков
Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:55:00+03:00
2025-06-16T12:55:00+03:00
2025-06-16T12:55:00+03:00
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израиль
иран
дмитрий песков
владимир путин
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20250613/peskov-2022624348.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иран, дмитрий песков, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном
Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россия готова стать посредником между Ираном и Израилем, заявил Песков
Песков: Россия готова помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем