https://ria.ru/20250616/rossija-2023103345.html
Россия осуждает проявления терроризма в любой форме, заявил Песков
Россия осуждает проявления терроризма в любой форме, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2025
Россия осуждает проявления терроризма в любой форме, заявил Песков
Россия решительно осуждает проявления терроризма в любой форме, намерена дальше бескомпромиссно с ними бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:52:00+03:00
2025-06-16T12:52:00+03:00
2025-06-16T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает проявления терроризма в любой форме, намерена дальше бескомпромиссно с ними бороться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эпизоды борьбы с террористами - они все лежат в основе того опыта, который наработан у нашей страны в этой области. И, разумеется, Россия, как и многие страны в этом мире, сталкивается с различными проявлениями терроризма. Мы решительно осуждаем проявления терроризма в любой форме и намерены дальше бескомпромиссно с ними бороться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html
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россия, дмитрий песков
Россия осуждает проявления терроризма в любой форме, заявил Песков
Песков: Россия решительно осуждает проявления терроризма в любой форме