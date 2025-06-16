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Россия надеется, что ограничения на авиасообщение не помешают гостям ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:50 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rossija-2023102600.html
Россия надеется, что ограничения на авиасообщение не помешают гостям ПМЭФ
Россия надеется, что ограничения на авиасообщение не помешают гостям ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Россия надеется, что ограничения на авиасообщение не помешают гостям ПМЭФ
Россия надеется, что ограничения авиасообщения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке не повлияют на возможность высоких гостей ПМЭФ присутствовать на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:50:00+03:00
2025-06-16T12:50:00+03:00
пмэф — 2025
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия надеется, что ограничения авиасообщения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке не повлияют на возможность высоких гостей ПМЭФ присутствовать на форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что этого не произойдет. Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах, но, тем не менее, есть реальность, в которой мы все живем. Поэтому будем смотреть, как развивается ситуация", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли повлиять ограничения в авиасообщении из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на присутствие арабских гостей на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/putin-2023101834.html
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россия, дмитрий песков
ПМЭФ — 2025, Россия, Дмитрий Песков
Россия надеется, что ограничения на авиасообщение не помешают гостям ПМЭФ

Песков: Россия надеется, что ограничения в авиасообщении не помешают гостям ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ПМЭФ
Флаги с символикой ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги с символикой ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия надеется, что ограничения авиасообщения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке не повлияют на возможность высоких гостей ПМЭФ присутствовать на форуме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что этого не произойдет. Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах, но, тем не менее, есть реальность, в которой мы все живем. Поэтому будем смотреть, как развивается ситуация", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли повлиять ограничения в авиасообщении из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на присутствие арабских гостей на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин выступит на ПМЭФ в пятницу
Вчера, 12:48
 
ПМЭФ — 2025РоссияДмитрий Песков
 
 
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