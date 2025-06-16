СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата
Житель Украины попал в реанимацию после задержания сотрудниками военкомата
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Житель Волынской области оказался в реанимации в состоянии комы после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Говорит великий Львов".
"Житель Волынской области попал в реанимацию после задержания ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). По словам его жены, 10 июня мужчину задержали прямо на улице, применив слезоточивый газ, а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. Двенадцатого июня он попал в больницу в критическом состоянии - с открытой черепно-мозговой травмой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По информации издания, мужчина находится в реанимации в состоянии комы, он перенес уже две операции. В полиции утверждают, что военнообязанный якобы выпал из кузова грузовика во время перевозки на полигон.
Позже в Волынском областном военкомате заверили, что не применяли к мужчине "физические или специальные средства воздействия". После проведения всех необходимых процедур тот был направлен в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки.
"По факту произошедшего… заведено уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
* запрещена в РФ как экстремистская