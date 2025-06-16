https://ria.ru/20250616/reanimatsiya-2023091387.html

СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата

СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата

Житель Волынской области оказался в реанимации в состоянии комы после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Говорит великий Львов". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:04:00+03:00

2025-06-16T12:04:00+03:00

2025-06-16T14:16:00+03:00

в мире

здоровье - общество

волынская область

украина

россия

алексей гончаренко

дмитрий лубинец

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1920x0_80_0_0_352e8f97adcc3dcbd7d0b857dcc20b7c.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Житель Волынской области оказался в реанимации в состоянии комы после задержания сотрудниками военкомата, сообщило украинское издание "Говорит великий Львов". "Житель Волынской области попал в реанимацию после задержания ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). По словам его жены, 10 июня мужчину задержали прямо на улице, применив слезоточивый газ, а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. Двенадцатого июня он попал в больницу в критическом состоянии - с открытой черепно-мозговой травмой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации издания, мужчина находится в реанимации в состоянии комы, он перенес уже две операции. В полиции утверждают, что военнообязанный якобы выпал из кузова грузовика во время перевозки на полигон. Позже в Волынском областном военкомате заверили, что не применяли к мужчине "физические или специальные средства воздействия". После проведения всех необходимых процедур тот был направлен в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки."По факту произошедшего… заведено уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html

https://ria.ru/20250615/odessa-2022985772.html

волынская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, волынская область, украина, россия, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины