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Путин встретится с губернатором Севастополя

Путин встретится с губернатором Севастополя - РИА Новости, 16.06.2025

Путин встретится с губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:46:00+03:00

2025-06-16T12:46:00+03:00

2025-06-16T12:48:00+03:00

политика

севастополь

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков журналистам.Севастополь - важный регион, который всегда в приоритете у президента, добавил он.

севастополь

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политика, севастополь