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Путин встретится с губернатором Севастополя
Путин встретится с губернатором Севастополя - РИА Новости, 16.06.2025
Путин встретится с губернатором Севастополя
Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:46:00+03:00
2025-06-16T12:46:00+03:00
2025-06-16T12:48:00+03:00
политика
севастополь
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков журналистам.Севастополь - важный регион, который всегда в приоритете у президента, добавил он.
севастополь
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, севастополь
Путин встретится с губернатором Севастополя
Путин примет губернатора Севастополя Развожаева в Кремле
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев", - сказал Песков журналистам.
Севастополь - важный регион, который всегда в приоритете у президента, добавил он.