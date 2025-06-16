https://ria.ru/20250616/razgovor-2023121415.html

Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре основное внимание уделили резко обострившейся обстановке на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:19:00+03:00

ближний восток

обострение конфликта между израилем и ираном

израиль

иран

реджеп тайип эрдоган

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре основное внимание уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Восток, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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ближний восток

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, в мире, владимир путин