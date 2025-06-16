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Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
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14:10 16.06.2025 (обновлено: 14:19 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/razgovor-2023121415.html
Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре основное внимание уделили резко обострившейся обстановке на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:10:00+03:00
2025-06-16T14:19:00+03:00
ближний восток
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
реджеп тайип эрдоган
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре основное внимание уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Восток, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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ближний восток
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ближний восток, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, реджеп тайип эрдоган, в мире, владимир путин
Ближний Восток, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили резко обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган по телефону обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре основное внимание уделили резко обострившейся обстановке на Ближнем Восток, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался
Вчера, 08:00
 
Ближний ВостокОбострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреВладимир Путин
 
 
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