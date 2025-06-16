https://ria.ru/20250616/ran-2023184421.html
Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН
Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН
Президент РФ наградил сотрудников Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Татьяну Агапцеву и Михаила Баранова медалями "За заслуги в освоении... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:32:00+03:00
2025-06-16T18:32:00+03:00
2025-06-16T18:32:00+03:00
россия
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
общество
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023183126_0:15:300:184_1920x0_80_0_0_12227745f73525f7f0cb080e4abca024.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ наградил сотрудников Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Татьяну Агапцеву и Михаила Баранова медалями "За заслуги в освоении космоса", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, Агапцева занимается вопросами, связанными с внешнеэкономической деятельностью. В частности, при её участии были организованы международные эксперименты BDC, "Марс-500", EXPOSE, "Бион" и SIRIUS. Баранов принимал непосредственное участие в работе оперативно-технической группы по организации помощи космонавтам на месте посадки. Кроме того, под его руководством был осуществлен ряд экспериментов, подтвердивших гипотезу об отличиях течения патологии в космических полетах по сравнению с земными условиями, что требует других методов диагностики и лечения возможных заболеваний при осуществлении космических миссий.
https://ria.ru/20250616/nagrady-2023157648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023183126_36:0:300:198_1920x0_80_0_0_8972dfa9f03cf2daa5e6c455fb873f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество, космос - риа наука
Россия, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Общество, Космос - РИА Наука
Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН
Путин наградил Агапцеву и Баранова медалями "За заслуги в освоении космоса"