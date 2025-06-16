https://ria.ru/20250616/ran-2023184421.html

Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН

Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил сотрудников Института медико-биологических проблем РАН

Президент РФ наградил сотрудников Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Татьяну Агапцеву и Михаила Баранова медалями "За заслуги в освоении... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:32:00+03:00

2025-06-16T18:32:00+03:00

2025-06-16T18:32:00+03:00

россия

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

общество

космос - риа наука

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент РФ наградил сотрудников Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Татьяну Агапцеву и Михаила Баранова медалями "За заслуги в освоении космоса", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе института, Агапцева занимается вопросами, связанными с внешнеэкономической деятельностью. В частности, при её участии были организованы международные эксперименты BDC, "Марс-500", EXPOSE, "Бион" и SIRIUS. Баранов принимал непосредственное участие в работе оперативно-технической группы по организации помощи космонавтам на месте посадки. Кроме того, под его руководством был осуществлен ряд экспериментов, подтвердивших гипотезу об отличиях течения патологии в космических полетах по сравнению с земными условиями, что требует других методов диагностики и лечения возможных заболеваний при осуществлении космических миссий.

https://ria.ru/20250616/nagrady-2023157648.html

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россия, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество, космос - риа наука