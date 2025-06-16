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В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве

В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.06.2025

В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве

РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:56:00+03:00

2025-06-16T04:56:00+03:00

2025-06-16T04:56:00+03:00

израиль

тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

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РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля

израиль

тель-авив

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном