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В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.06.2025
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве
РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:56:00+03:00
2025-06-16T04:56:00+03:00
2025-06-16T04:56:00+03:00
израиль
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
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РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля
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израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве
Полиция Израиля сообщила о падении обломков ракет в Тель-Авиве