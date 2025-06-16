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В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.06.2025
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В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.06.2025
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве
РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля РИА Новости, 16.06.2025
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2025-06-16T04:56:00+03:00
израиль
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
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РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля
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израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле сообщили о падении обломков ракет в Тель-Авиве

Полиция Израиля сообщила о падении обломков ракет в Тель-Авиве

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня Есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа - полиция Израиля
 
ИзраильТель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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