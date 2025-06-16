https://ria.ru/20250616/radiatsiya-2023032273.html

Ученые ДВФУ нашли способ защиты лунных баз от космической радиации

Ученые ДВФУ нашли способ защиты лунных баз от космической радиации - РИА Новости, 16.06.2025

Ученые ДВФУ нашли способ защиты лунных баз от космической радиации

Учёные Дальневосточного федерального университета разработали технологию создания защиты лунных баз от космической радиации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T03:19:00+03:00

2025-06-16T03:19:00+03:00

2025-06-16T03:19:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Учёные Дальневосточного федерального университета разработали технологию создания защиты лунных баз от космической радиации, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. "Ученые Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИТПМ ДВФУ) выяснили, что добавление бора в керамические материалы позволит повысить способность космических конструкций поглощать опасные космические нейтроны. Разработанное соединение позволит производить часть строительных материалов на самой Луне, что существенно сократит затраты на доставку грузов с Земли и повысит безопасность длительных космических миссий", - сказал собеседник. По его словам, проблема космической радиации на Луне, где отсутствуют атмосфера и магнитное поле, угрожает здоровью космонавтов и работе оборудования. Особую опасность представляют нейтроны, возникающие при взаимодействии галактических космических лучей с лунным грунтом. Решение заключается в использовании соединений бора, которые эффективно поглощают тепловые нейтроны. Это позволит снизить уровень радиации в лунных колониях. Бор будет добавляться в сырой реголит, который, после спекания, станет пригодным для строительства "лунных домов" и доступен на Луне. На следующем этапе работы планируется осуществление испытаний в условиях, максимально схожих с лунными, с учетом влияния солнечной и галактической радиации. "Мы планируем провести серию экспериментов на реакторе ИРТ-1 в Томске, чтобы лучше изучить влияние борсодержащих добавок на свойства керамики. Нам еще предстоит определить оптимальную концентрацию бора для баланса между радиационной защитой и механической прочностью, исследовать устойчивость материала к экстремальным температурным перепадам от 250°C до +250°C. Затем необходимо будет протестировать технологию производства получившихся композитов непосредственно на Луне с использованием метода искрового плазменного спекания SPS", - сообщил ведущий автор исследования, кандидат химических наук, сотрудник лаборатории ядерных технологий ИТПМ ДВФУ Олег Шичалин. Как отметил представитель ДВФУ, ранее ученые университета разработали метод производства высокопрочных строительных материалов для создания баз на Луне. В этом процессе используются вулканические породы из Приморья и Камчатки, которые имеют схожий химический и минеральный состав с лунными. Сочетание местных ресурсов, современных технологий спекания и радиационной защиты позволяет создавать надежные укрытия для будущих колонистов, что приближает нас к эпохе освоения космоса за пределами Земли.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

https://ria.ru/20250318/skafandr-2005617874.html

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космос - риа наука, луна, земля, томск, дальневосточный федеральный университет