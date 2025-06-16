https://ria.ru/20250616/pvo-2023186885.html
В центральной части Тегерана слышны звуки работы ПВО
В центральной части Тегерана слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 16.06.2025
В центральной части Тегерана слышны звуки работы ПВО
Громкие звуки работы ПВО, отражающей воздушную атаку, слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:42:00+03:00
2025-06-16T18:42:00+03:00
2025-06-16T18:46:00+03:00
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Громкие звуки работы ПВО, отражающей воздушную атаку, слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html
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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-16T18:42
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тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, в мире
Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, В мире
В центральной части Тегерана слышны звуки работы ПВО
Громкие звуки работы ПВО слышно в центральной части Тегерана