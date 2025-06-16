https://ria.ru/20250616/pvo-2023033911.html

В Тель-Авиве работает ПВО

В Тель-Авиве работает ПВО - РИА Новости, 16.06.2025

В Тель-Авиве работает ПВО

Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:20:00+03:00

2025-06-16T04:20:00+03:00

2025-06-16T08:14:00+03:00

тель-авив

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.В Тель-Авиве сирены тревоги были активированы два раза с разницей в несколько минут. Это означает, что Иран осуществил два ракетных залпа по еврейскому государству.Армия Израиля предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html

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Громкие хлопки в Тель-Авиве от работы ПВО Громкие хлопки слышны в Тель-Авиве от работы ПВО в связи с ракетной атакой Ирана, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях публикуют кадры, предположительно, атаки. 2025-06-16T04:20 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль