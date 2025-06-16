Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве работает ПВО - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 16.06.2025 (обновлено: 08:14 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pvo-2023033911.html
В Тель-Авиве работает ПВО
В Тель-Авиве работает ПВО - РИА Новости, 16.06.2025
В Тель-Авиве работает ПВО
Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:20:00+03:00
2025-06-16T08:14:00+03:00
тель-авив
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023043676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c87e1b043197812605d92ee258239080.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.В Тель-Авиве сирены тревоги были активированы два раза с разницей в несколько минут. Это означает, что Иран осуществил два ракетных залпа по еврейскому государству.Армия Израиля предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/tsakhal-2023033641.html
тель-авив
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Громкие хлопки в Тель-Авиве от работы ПВО
Громкие хлопки слышны в Тель-Авиве от работы ПВО в связи с ракетной атакой Ирана, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях публикуют кадры, предположительно, атаки.
2025-06-16T04:20
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023043676_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_527e87dbc13d99de76aaad09b492510f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль
Тель-Авив, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль
В Тель-Авиве работает ПВО

В Тель-Авиве работает ПВО в связи с ракетной атакой Ирана

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
В Тель-Авиве сирены тревоги были активированы два раза с разницей в несколько минут. Это означает, что Иран осуществил два ракетных залпа по еврейскому государству.
Армия Израиля предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
04:10
 
Тель-АвивИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала