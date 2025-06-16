https://ria.ru/20250616/pvo-2023033911.html
В Тель-Авиве работает ПВО
В Тель-Авиве работает ПВО - РИА Новости, 16.06.2025
В Тель-Авиве работает ПВО
Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:20:00+03:00
2025-06-16T04:20:00+03:00
2025-06-16T08:14:00+03:00
тель-авив
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.В Тель-Авиве сирены тревоги были активированы два раза с разницей в несколько минут. Это означает, что Иран осуществил два ракетных залпа по еврейскому государству.Армия Израиля предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Громкие хлопки в Тель-Авиве от работы ПВО
Громкие хлопки слышны в Тель-Авиве от работы ПВО в связи с ракетной атакой Ирана, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях публикуют кадры, предположительно, атаки.
2025-06-16T04:20
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тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль
Тель-Авив, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль
В Тель-Авиве работает ПВО
В Тель-Авиве работает ПВО в связи с ракетной атакой Ирана