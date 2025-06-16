https://ria.ru/20250616/putin-2023210665.html

Путин поручил профинансировать детский чемпионат пилотирования БПЛА

Путин поручил профинансировать детский чемпионат пилотирования БПЛА - РИА Новости, 16.06.2025

Путин поручил профинансировать детский чемпионат пилотирования БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ к 1 сентября обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по виду спорта "гонки дронов". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:04:00+03:00

2025-06-16T21:04:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ к 1 сентября обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов по виду спорта "гонки дронов".Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля."Минспорту России совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России"... обеспечить возможность присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта "гонки дронов (беспилотных воздушных судов). Срок - 1 сентября", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html

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владимир путин, россия, общество