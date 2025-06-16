https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
"Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:28:00+03:00
2025-06-16T14:28:00+03:00
2025-06-16T15:13:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147245/25/1472452519_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_60c6c892ec14ff55bed1d78ba72e9751.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань. "С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147245/25/1472452519_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5e9f57d3a54c72c94ec38c8d83b9e0cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт)
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
Пулково предупредил об увеличении времени в пути в аэропорт перед ПМЭФ