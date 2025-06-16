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Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
14:28 16.06.2025 (обновлено: 15:13 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
"Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:28:00+03:00
2025-06-16T15:13:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань. "С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, пулково (аэропорт)
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

Пулково предупредил об увеличении времени в пути в аэропорт перед ПМЭФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОжидание в аэропорту
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ожидание в аэропорту. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань.
"С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)
 
 
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