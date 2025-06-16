https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html

Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025

Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ

"Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:28:00+03:00

2025-06-16T14:28:00+03:00

2025-06-16T15:13:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Пулково" предупреждает пассажиров о возможном увеличении времени в пути в аэропорт в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рекомендует выезжать заранее, сообщила авиагавань. "С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум. В этот период возможны ограничения движения и увеличение времени в пути до аэропорта. Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html

санкт-петербург

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, пулково (аэропорт)